A prefeitura de Curitiba alterou o regramento de situação epidemiológica na capital paranaense na tarde desta segunda-feira (17). Agora em bandeira amarela, Curitiba autoriza o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes todos os dias da semana, das 6h às 23h. As mudanças valem a partir de terça-feira (18).

Com a mudança, os bares podem voltar a funcionar normalmente sem a necessidade de atenderem com serviço de restaurante. Durante a coletiva de imprensa após o pronunciamento, a secretária de Saúde, Márcia Huçulak, confirmou que os estabelecimentos podem voltar a funcionar como bar. “Mas sem aglomeração. Todos devem seguir as regras de distanciamento entre os clientes”, afirmou.

Os restaurantes que antes não podiam abrir os salões ao público aos domingos agora podem retomar o serviço normalmente em um dos dias de maior faturamento para o setor.

Já os restaurantes e lanchonetes dentro dos shoppings centers passam a poder funcionar todos os dias das 12h às 22h, conforme a alteração no horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

Todas as atividades liberadas de funcionamento devem seguir as normas da Resolução 01/2020, do Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social, além de protocolos específicos elaborados pela Vigilância Sanitária.

