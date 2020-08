#BandeiraAmarela não é ainda a plena Normalidade. #CuritibaContraVirus é luta que continua.Só acaba com a Vacina. Tomamos a decisão de voltar ao Alerta Amarelo após o "Comitê Curitibano de Técnica e Ética Médica " constatar a queda de 20% no número de novos infectados e 20% de diminuição no número de Óbitos. Também foi verificada redução na #CadeiaDeTransmissão do Vírus: com o índice de replicabilidade que já foi de "1 para 4 pessoas" passar para menos de 1. Funcionou o bloqueio do vírus desenvolvido pela cooperação inteligente dos Curitibanos que atenderam os apelos da Saúde Pública. Isto somado às cautelas e provações de todos na #BandeiraLaranja. Quero agradecer, do fundo do meu coração de Prefeito, todos que colaboraram para este resultado. Sigamos cautelosos, distanciados, de máscara obrigatória, lavando as mãos, aplicando álcool em gel e álcool 70, e mantendo janelas abertas mesmo no frio. Quem puder #FiqueEmCasa , sobretudo os idosos e doentes crônicos. Ninguém se amontoe. #VivaCuritibaViva