Começam obras de sistema de coleta e tratamento de esgoto na Ilha do Mel

Começaram na terça-feira (15) as obras para implementação do sistema de esgotamento sanitário na Ilha do Mel, em Paranaguá, no litoral do Paraná. O investimento, de mais de R$ 30 milhões, será feito pela Paranaguá Saneamento, responsável pelo serviço na ilha, e beneficiará mais de 12 mil pessoas, além dos turistas – a Unidade de Conservação já recebeu 139.601 turistas em 2025.

Com o projeto, a Ilha do Mel será a primeira ilha brasileira sem tráfego de veículos movidos a combustão a contar com sistema completo de coleta e tratamento de esgoto.

As primeiras intervenções são obras para assentamento das tubulações, que começaram a ser feitas próximas à Capela São Pedro, em Brasília. O local recebeu a primeira tubulação de esgoto da ilha. Também já foram mobilizados os equipamentos, máquinas e materiais necessários para a primeira etapa do projeto.

As atividades desta fase incluem escavações e assentamento das tubulações coletores de esgoto da região do Campinho até o Centro de Triagem de Resíduos da Ilha do Mel, em Nova Brasília.

Como será sistema de esgoto na Ilha do Mel

O projeto prevê um sistema eficiente e sustentável, respeitando as particularidades da ilha. Serão dois Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) independentes, com Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), estações elevatórias, linhas de recalque e redes coletoras nos dois lados da ilha.

A implementação do projeto acontece em duas fases, com a primeira delas sendo iniciada em Nova Brasília para, na sequência, avançar para a praia de Encantadas.

A Licença de Instalação que autorizou o início das obras foi emitida pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), em março deste ano.

Marco Regulatório da Ilha do Mel

O início das obras ocorre em paralelo à instituição do Novo Marco Regulatório da Ilha do Mel, iniciativa que atualiza a legislação anterior. A nova legislação classifica a Ilha do Mel como uma região de especial interesse ambiental e turístico, estabelecendo diretrizes voltadas para a utilização racional dos recursos naturais, proteção dos ecossistemas e estímulo ao turismo ecológico.

Como parte das novas medidas, o governo instituiu na segunda-feira (14) o Conselho Comunitário Consultivo (CCCIM) da Ilha do Mel. O órgão, de caráter consultivo e propositivo, é vinculado administrativamente à Unidade de Administração da Ilha do Mel (Unadim) e será composto por dez membros representando associações regionais, comerciantes, Instituto Ilha do Mel de Turismo e Eventos e representantes do transporte náutico.

Entre as competências estão a proposição de ações para preservação ambiental, elaboração de planos de turismo sustentável e atuação entre a gestão pública e a comunidade local.