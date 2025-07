Homem é preso após tentar furtar grãos de milho em trem no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, de 63 anos, foi preso após ser flagrado tentando furtar grãos de milho em um vagão, em Paranaguá, no Litoral. Vigilantes da empresa responsável pela carga chamaram a polícia após serem alertados pelo maquinista da locomotiva.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta de 12h de terça-feira (15). Após acionada pelo telefone 190, uma equipe foi até a linha férrea, localizada no bairro Serraria do Rocha.

Segundo a PM, o lacre de segurança do vagão foi rompido pelo suspeito. Ele foi preso e encaminhado à 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá.

