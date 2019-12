Os termômetros sobem em Curitiba e no Paraná nessa quarta-feira (11). O ar quente e úmido que vem do oceano favorece a maior temperatura, mas também cria condições para a formação de tempestades. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a capital deve experimentar um dia de extremos.

A quarta que começa nublada e com temperatura na casa dos 15ºC deve dar espaço ao sol, até perto da hora do almoço, quando a máxima chega aos 27ºC. Porém, no período da tarde, a chuva volta a predominar, com chance de tempestades com raios.

Litoral

Clima parecido no litoral, com o dia começando nublado e temperaturas na casa dos 20ºC. No começo da tarde, com a maior presença do sol, os termômetros vão aos 30ºC. Apesar da pouca previsão de chuva, que pode cair de maneira esporádica na faixa litorânea, o predomínio de nuvens faz a temperatura baixar, até os 22ºC.

Interior

À exceção do sudoeste do Paraná, que tem previsão de dia predominantemente ensolarado, o interior do estado deve ter predomínio de chuvas, da faixa que vai do Norte aos Campos Gerais. Em Foz do Iguaçu, com o sol presente, os termômetros sobem cedo e chegam aos 30ºC já pela manhã. A máxima na cidade é de 35ºC, com mínima de 23ºC.

Mesmo com chuva ao longo do dia e períodos de alternância de nebulosidade, a temperatura sobe também na área mais ao norte, com Paranavaí e Jacarezinho registrando máxima de até 30ºC. A mínima deve ser em Guarapuava, de 16ºC.