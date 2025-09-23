Com queda no IPVA, emplacamento sobe até 104% no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As 15 maiores cidades do Paraná registraram um aumento expressivo no número de emplacamentos após o Estado anunciar uma redução no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5% para 1,9%. O município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi o que registrou o maior aumento: 104,8%.

Conforme o Detran-PR, o período de análise abrange os 10 dias antes e os 10 dias depois do anúncio sobre a diminuição da alíquota feito em 20 de agosto.

Além de São José dos Pinhais, houve um aumento expressivo em outras cidades do estado, como em Maringá, no noroeste, com 68,4% de crescimento, saindo de 326 para 549 emplacamentos. Também na RMC, Campo Largo registrou a terceira maior alta entre os períodos analisados, com 53,1%. Segundo o levantamento, foram 72 veículos emplacados de 20 a 29 de agosto, ante 47 no período de 10 a 19 do mesmo mês.

Veja o aumento nos 15 maiores municípios do PR:

São José dos Pinhais

10 a 19/08 = 351

351 20 a 29/08 = 719

719 Aumento: 104,8%

Maringá

10 a 19/08 = 326

326 20 a 29/08 = 549

549 Aumento: 68,4%

Campo Largo

10 a 19/08 = 47

47 20 a 29/08 = 72

72 Aumento: 53,1%

Cascavel

10 a 19/08 = 239

239 20 a 29/08 = 322

322 Aumento: 34,7%

Apucarana

10 a 19/08 = 52

52 20 a 29/08 = 70

70 Aumento: 34,6%

Toledo

10 a 19/08 = 102

102 20 a 29/08 = 134

134 Aumento: 31,3%

Araucária

10 a 19/08 = 67

67 20 a 29/08 = 86

86 Aumento: 28,3%

Paranaguá

10 a 19/08 = 88

88 20 a 29/08 = 112

112 Aumento: 27,3%

Ponta Grossa

10 a 19/08 = 175

175 20 a 29/08 = 214

214 Aumento: 22,3%

Colombo

10 a 19/08 = 139

139 20 a 29/08 = 166

166 Aumento: 19,4%

Curitiba

10 a 19/08 = 5.661

5.661 20 a 29/08 = 6741

6741 Aumento: 19%

Foz do Iguaçu

10 a 19/08 = 165

165 20 a 29/08 = 195

195 Aumento: 18,2%

Guarapuava

10 a 19/08 = 100

100 20 a 29/08 = 115

115 Aumento: 15%

Fazenda Rio Grande

10 a 19/08 = 56

56 20 a 29/08 = 63

63 Aumento: 12,5%

Londrina

10 a 19/08 = 523

523 20 a 29/08 = 545

545 Aumento: 4,2%

Maioria dos emplacamentos são de automóveis

Entre as novas placas de veículos no Paraná em 2025, 42% são de automóveis, que chegaram a um total de 97.719 registros, 15 mil a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 82.461 placas.

Conforme o governo, também houve um salto nos emplacamentos de motocicletas, que passaram de 40.865 nos primeiros oito meses de 2024 para 62.149 em 2025, representando um crescimento de 52%.

Segundo o Governo do Paraná, a redução do IPVA deve beneficiar 3,4 milhões de proprietários de veículos a partir de 2026, com uma redução de 45% no valor do imposto.

Cálculo do IPVA

O cálculo do IPVA continua a ser feito sobre o valor venal dos veículos, estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado, cuja divulgação dos valores é feita sempre no final de cada ano. No site do Governo do Paraná, é possível simular a aplicação dos novos valores a serem pagos em 2026.