Em alerta com o avanço da pandemia de covid-19, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) preparou um ofício que vai ser entregue ainda nesta quarta-feira (10) na Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) para definir os próximos passos das cidades quanto ao crescente número de ocupação de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A preocupação dos prefeitos veio após o anúncio de que Curitiba já tem 63% de lotação das unidades de emergência e um protocolo de responsabilidade sanitária e social foi criado para combater o novo coronavírus. Entre as medidas, estão a classificação de bandeiras – amarela, laranja e vermelha, que define o nível de isolamento social da capital durante a pandemia.

Em reunião realizada na segunda-feira (08), pelo Fórum Metropolitano, os prefeitos relataram as dificuldades que estão vivenciando no dia a dia e que precisam de uma colaboração das autoridades de saúde. Márcio Claudio Wozniack, prefeito de Fazenda Rio Grande e presidente da Assomec, percebeu que cada município tem sua particularidade e uma uniformização seria ideal para defender a população da covid-19.

“Não adianta em Fazenda Rio Grande ter o comércio aberto e outro lugar fechado. Temos que ter uma regra para todos e pedimos isto no ofício. A Maria Gorretti, representou a Sesa na reunião e irá levar nosso pedido ao Beto Preto, secretário estadual de saúde. Vale reforçar que estamos alerta e atentos. Os gestores estão sofrendo, pois são pais de família, que estão enfrentando de frente o problema da pandemia. Queremos cuidar da saúde de todos”, disse Márcio Claudio Wozniack. A resposta do ofício deve ocorrer no começo da próxima semana, pois tem o feriado de Corpus Christi a partir desta quinta-feira (11).

Fechar ou permanecer aberto?

Segundo Márcio Wozniack, não há números exatos da ocupação de leitos de UTIs em toda a região metropolitana. No entanto, os casos confirmados do novo coronavírus só aumentam e uma possível padronização ajudaria a combater a doença.

“Estamos em alerta e poderemos novamente fazer decretos que fechem o comércio, academias e outros estabelecimentos. Importante é termos uma decisão uniforme para todos”, reforçou o prefeito de Fazenda Rio Grande, que confirmou nesta manhã mais duas mortes na cidade. No total, oito pessoas perderam a vida no município, que deve chegar nas próximas horas ao número de cem pessoas infectadas.