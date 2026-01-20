Com mega desconto, pagamento à vista do IPVA dispara no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou em 2026 um recorde na arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). De acordo com dados da Secretaria da Fazenda (Sefa) e da Receita Estadual, este ano foi o maior volume de pagamentos à vista já registrado no Estado.

Ao todo, cerca de 1,36 milhão de proprietários de veículos já quitaram o imposto em parcela única, o que corresponde a 32,6% da frota de 4,2 milhões de veículos tributados.

Em 2025, foi registrado um pagamento à vista de 27,2% dos impostos, o que equivale a 1,10 milhão de veículos. Era o recorde até então. Já em 2024, o percentual de quitações do imposto à vista ficou na faixa de 24,0%, equivalente a 1,13 milhão de veículos.

Em valores, o número de pagamentos do IPVA do ano passado corresponde a aproximadamente R$ 1,72 bilhão (37%) dos R$ 4,6 bilhões lançados em 2026. Cerca de 3,4 milhões de contribuintes foram beneficiados pela redução de 1,9% da alíquota, fator que contribuiu para o aumento da adesão ao pagamento antecipado.

“Este recorde histórico de pagamentos à vista demonstra a conscientização do contribuinte e o impacto positivo da alíquota reduzida. É um resultado que fortalece as finanças do Estado e garante recursos para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, afirmou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

O pagamento à vista não está necessariamente vinculado ao desconto de 6%, já que, mesmo após o fim do prazo para ter direito ao benefício, os contribuintes ainda podem optar pela quitação integral do imposto. Para o exercício de 2026, a estimativa de arrecadação do IPVA é de R$ 4,54 bilhões.

Renovação da frota

Além do aumento nos pagamentos, a frota de veículos tributados pelo IPVA no Paraná ficou mais nova em 2026. Segundo dados da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual, o número de veículos com até cinco anos de fabricação teve um aumento expressivo em relação a 2025, com um crescimento de mais de 131 mil veículos, indicando que mais paranaenses conseguiram trocar ou adquirir carros mais novos, movimento associado à redução do IPVA.

Entre 2025 e 2026, a quantidade de veículos nessa faixa de fabricação passou de 736 mil para 868 mil, o que representa uma alta de 17,9%. Esse foi, disparado, o maior avanço entre todas as faixas da frota tributada. No total, a frota tributada pelo IPVA no Paraná cresceu 1,5%, passando de 4.079.020 veículos em 2025 para 4.140.092 em 2026.