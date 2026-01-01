Só feras

Com facas que valem milhares de reais, encontro vai reunir 100 cuteleiros em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 01/01/26 20h06
Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, realiza encontro de cuteleiros em Curitiba. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Depois do sucesso da primeira edição, realizada no início de 2025, o cuteleiro de Curitiba Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, vai promover no mês que vem o 2º Encontro de Cuteleria: Amigos do Miltão.

Figura carismática da cidade, o hábil forjador de facas, espadas e machados vai reunir seus amigos – alguns dos maiores cuteleiros do Brasil – para um encontro regado a comida boa, música, cerveja e celebração à arte de forjar armas e ferramentas.

O encontro será nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, na sede da Associação Renascer – mesmo local do evento passado, na Rua Imaculada Conceição, 983, no bairro Prado Velho, em Curitiba. O próprio Milton e vários de seus amigos vão vender suas verdadeiras obras de arte na feira, além de protagonizarem forjamentos ao vivo.

Serão cerca de 100 expositores, com facas que custam milhares de reais – expostas e também à venda. Também serão vendidos insumos, materiais para cabos e para afiar facas, por exemplo. Ainda temos mesas disponíveis para quem quiser expor. Os interessados podem procurar pelo (41) 99529-0105.

Participantes brasileiros do programa Desafio Sob Fogo (assim como Milton) estarão presentes no evento. O cardápio terá costela fogo de chão e a diversão fica por conta de vários shows ao vivo com artistas locais. O evento é solidário e os valores arrecadados com a entrada serão revertidos para a Associação Renascer, que presta auxílio a dependentes químicos e pessoas em vulnerabilidade.

