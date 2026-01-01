Comportas da Represa do Miringuava são fechadas para enchimento do reservatório

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou o enchimento do Reservatório Miringuava, em São José dos Pinhais, após fechar a comporta da barragem no início de 2026. A ação marca uma etapa importante para garantir o abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

O fechamento da comporta ocorreu após dias de testes e avaliações técnicas realizadas no final de 2025. O novo reservatório tem capacidade para armazenar 38,2 bilhões de litros de água, volume equivalente a 15.280 piscinas olímpicas. Quando estiver completamente cheio, poderá abastecer 650 mil pessoas em diversos bairros de Curitiba e cidades vizinhas.

O processo de enchimento será realizado em etapas, utilizando água do Rio Miringuava e seus afluentes. A previsão é que sejam necessários pelo menos nove meses para o enchimento total, dependendo do volume de chuvas. A Sanepar obteve o licenciamento do Instituto Terra e Água (IAT) em 18 de dezembro, autorizando o início do enchimento.

Para proteger a biodiversidade local, a Sanepar planejou a criação de um corredor de biodiversidade em uma área 62,6% superior à utilizada para o reservatório. Equipes especializadas realizaram o resgate e remanejamento de animais terrestres e aquáticos, além do manejo da vegetação, incluindo o resgate de espécies raras ou ameaçadas.

O Reservatório Miringuava é o quinto do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC), juntando-se aos reservatórios Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II. A obra visa acompanhar o crescimento da região e mitigar os riscos associados às mudanças climáticas e eventos extremos como estiagens.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2026.