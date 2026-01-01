Prefeito tem aprovação de 80,8% dos moradores de Curitiba

Um levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (31), mostra que o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), mantém um índice alto de aprovação no primeiro ano do mandato à frente da capital paranaense.
Eleito como sucessor de Rafael Greca (PSD) no ano passado, Pimentel tem uma aprovação superior a 80%, um índice que vem mantendo desde a primeira rodada feita pelo Paraná Pesquisas em abril deste ano.
Em relação à avaliação da gestão dele na prefeitura, quase 50% dos entrevistados apontaram como “boa”. Na outra ponta, quando somadas as avaliações “ruim” e “péssima”, elas não passam de 10%.
Pesquisa de avaliação e aprovação do prefeito de Curitiba
O Paraná Pesquisas quis saber dos curitibanos o que pensam sobre a administração do prefeito Eduardo Pimentel
Avaliação é majoritariamente entre boa e regular
- Ótima: 17,2%
- Boa: 47,2%
- Regular: 24,6%
- Ruim: 4,2%
- Péssima: 4,9%
- Não sabe/não opinou: 2,0%
Aprovação de Eduardo Pimentel supera 80%
- Aprova: 80,8%
- Desaprova: 16,3%
- Não sabe/não opinou: 2,9%
Evolução da aprovação
- Abril: 81,0%
- Agosto: 80,5%
- Dezembro: 80,8%
Metodologia: 1.030 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em Curitiba entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais.