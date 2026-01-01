Com moral

Prefeito tem aprovação de 80,8% dos moradores de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 01/01/26 19h42
Prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel tem aprovação de 80,8% de entrevistados. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

Um levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (31), mostra que o prefeito de CuritibaEduardo Pimentel (PSD), mantém um índice alto de aprovação no primeiro ano do mandato à frente da capital paranaense.

Eleito como sucessor de Rafael Greca (PSD) no ano passado, Pimentel tem uma aprovação superior a 80%, um índice que vem mantendo desde a primeira rodada feita pelo Paraná Pesquisas em abril deste ano.

Em relação à avaliação da gestão dele na prefeitura, quase 50% dos entrevistados apontaram como “boa”. Na outra ponta, quando somadas as avaliações “ruim” e “péssima”, elas não passam de 10%.

+ Leia mais: Primeiro bebê de Curitiba em 2026: “vimos os fogos a caminho da maternidade”

Pesquisa de avaliação e aprovação do prefeito de Curitiba

O Paraná Pesquisas quis saber dos curitibanos o que pensam sobre a administração do prefeito Eduardo Pimentel

Avaliação é majoritariamente entre boa e regular

  • Ótima: 17,2%
  • Boa: 47,2%
  • Regular: 24,6%
  • Ruim: 4,2%
  • Péssima: 4,9%
  • Não sabe/não opinou: 2,0%

Aprovação de Eduardo Pimentel supera 80%

  • Aprova: 80,8%
  • Desaprova: 16,3%
  • Não sabe/não opinou: 2,9%

Evolução da aprovação

  • Abril: 81,0%
  • Agosto: 80,5%
  • Dezembro: 80,8%

Metodologia: 1.030 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em Curitiba entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google