Prefeito tem aprovação de 80,8% dos moradores de Curitiba

Um levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (31), mostra que o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), mantém um índice alto de aprovação no primeiro ano do mandato à frente da capital paranaense.

Eleito como sucessor de Rafael Greca (PSD) no ano passado, Pimentel tem uma aprovação superior a 80%, um índice que vem mantendo desde a primeira rodada feita pelo Paraná Pesquisas em abril deste ano.

Em relação à avaliação da gestão dele na prefeitura, quase 50% dos entrevistados apontaram como “boa”. Na outra ponta, quando somadas as avaliações “ruim” e “péssima”, elas não passam de 10%.

Pesquisa de avaliação e aprovação do prefeito de Curitiba

O Paraná Pesquisas quis saber dos curitibanos o que pensam sobre a administração do prefeito Eduardo Pimentel

Avaliação é majoritariamente entre boa e regular

Ótima: 17,2%

Boa: 47,2%

Regular: 24,6%

Ruim: 4,2%

Péssima: 4,9%

Não sabe/não opinou: 2,0%

Aprovação de Eduardo Pimentel supera 80%

Aprova: 80,8%

Desaprova: 16,3%

Não sabe/não opinou: 2,9%

Evolução da aprovação

Abril: 81,0%

Agosto: 80,5%

Dezembro: 80,8%

Metodologia: 1.030 entrevistados pelo Paraná Pesquisas em Curitiba entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais.