Munidos de capacetes e coletes refletivos, dois jovens foram flagrados pela Guarda Municipal enquanto pichavam a parede sob o viaduto, na manhã deste domingo (17/1).

Segundo relato da equipe do núcleo regional CIC, que passava pela Rua Vicente Michelotto, os dois suspeitos simulavam realizar um trabalho a quem passasse por eles: chegaram a colocar cones na via, para terem mais segurança durante a passagem de veículos, e utilizavam uma escada para alcançar as partes mais altas.

Os guardas estranharam e pararam para verificar a situação, questionando se os dois tinham autorização para fazer a intervenção no viaduto. Diante da negativa da dupla, os dois, de 24 e de 27 anos, junto com rolos de tinta e produtos utilizados para a pichação, foram levados até a Delegacia do Meio Ambiente. Cada um deles foi autuado no valor de R$ 10 mil pelo crime, conforme previsto em legislação municipal.