O transporte coletivo de Curitiba vai ganhar um reforço na quantidade de ônibus circulando a partir desta segunda-feira (25). O sistema vai operar com 80% da frota, atingindo 1,5 mil ônibus. A medida vai ser utilizada devido ao retorno do funcionamento dos shoppings centers na capital, o que aumentará em 20% a quantidade de pessoas dentro dos veículos nos próximos dias. O número de passageiros transportados ainda está muito abaixo dos períodos de normalidade, quando chegava a 756 mil pessoas ao dia e que hoje não passa de 260 mil.

Para atender a demanda partir desta semana, algumas linhas que cortam a cidade e que passam nas proximidades dos shoppings, estarão trafegando como acontecia antes da covid-19. O Inter 2 vai funcionar com 100% da frota nos dias úteis, o expresso Pinheirinho-Rui Barbosa, Santa Cândida-Capão Raso e Circular Sul vão operar com 90% da capacidade e as linhas alimentadoras que atuam na região Sul da cidade, vão funcionar com 100% no horário de pico. Também será realizado um o reforço na linha Boqueirão-Centro Cívico nos picos da manhã e da noite.

O prefeito Rafael Greca (DEM), acredita que o momento é transição e que será preciso monitorar a todo momento esta situação. “É uma fase de transição. Vamos passar de uma fase mais aguda da pandemia, com maior isolamento, para o chamado novo normal, com um número maior de pessoas circulando, mas ainda com restrições. Teremos que monitorar de perto como isso vai acontecer até a volta da normalidade. Vamos fazer essa adequação e monitorar diariamente o movimento, usando também a tecnologia das câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO). Determinei que seja colocada uma frota reserva de prontidão, para caso de necessidade, e poderemos ampliar a frota até os 100%, com 1,5 mil ônibus”, disse o prefeito Rafael Greca.

A Urbs, empresa municipal que gerencia o sistema do transporte de ônibus de Curitiba, prevê um aumento de 20% no fluxo de pessoas no sistema de transporte da capital com a possível reabertura dos shoppings centers. O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, ressalta que a empresa está se planejando para uma reorganização das linhas para tornar o sistema mais eficiente.

“Estamos nos antecipando e, com essa reorganização das linhas, tornamos mais eficiente o transporte para atender essa demanda. É preciso que o comércio de rua e os shoppings trabalhem em horários alternativos para não sobrecarregar, principalmente nos horários de pico, o sistema de transporte, que precisa operar com folga para evitar aglomerações e obedecer a conduta de prevenção da transmissão do novo coronavírus”, disse Ogeny Pedro Maia Neto.

Orientações

Para evitar aglomeração, os ônibus das principais linhas só podem sair dos terminais com lotação máxima de 50%. Além disto, todos os terminais possuem marcações para que se mantenham uma distância de no mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, distribuição de folders com orientações, obrigatoriedade do uso de máscara e deixar as janelas abertas nos veículos.

Fiscais e agentes da Guarda Municipal fazem o trabalho de orientação, que ganhou também o apoio do Exército desde o último dia 14 de maio. A força tarefa, que conta com a participação de 80 soldados, está concentrada – entre 5h30 e 8h30 – nos principais terminais (Pinheirinho, Santa Cândida, Cabral, Centenário de Boqueirão). No fim do dia, entre 16h30 e 19h30, a cooperação entre Prefeitura e Exército ocorre nas estações-tubo nas praças Carlos Gomes, Rui Barbosa e na estação Central.

Outro pedido feito pela prefeitura e que segue sendo mantido é que idosos e pessoas dos grupos de risco para complicações por covid-19 evitem o transporte público. O apelo já foi feito pelo prefeito Rafael Greca que chegou a dizer nas redes sociais que não iria patrocinar o contágio para a morte.