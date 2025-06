Colégios do Paraná passam a servir pães de queijo aos alunos

O Instituto Fundepar colocou mais um item saboroso no cardápio dos estudantes paranaenses neste mês: pães de queijo e palitos de queijo agora fazem parte do Programa Mais Merenda. São 140 toneladas no total – 70 de cada tipo – que estão sendo distribuídas nas escolas da rede pública estadual para os lanches de entrada e saída do turno escolar.

“É um grande empenho técnico e logístico do Instituto Fundepar para viabilizar essa aquisição em larga escala. É uma satisfação enorme saber que os estudantes do Paraná podem contar com uma alimentação escolar de qualidade, que além de saudável também busca ofertar variedade”, explica a diretora-presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona.

A piazada aprovou a novidade. “A aceitação foi maravilhosa, os alunos adoraram, agradeceram muito. Falaram que estava delicioso”, afirma Gretchen Abreu Saenz Yamakawa, diretora-geral do Colégio Estadual Cívico-Militar Elias Abrahão, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba.

Na capital, a reação foi semelhante. No Colégio Estadual Cívico-Militar Ermelino de Leão, a diretora-geral Patricia Marina Andrade observou a alegria dos estudantes: “O pão de queijo, pela carinha dos alunos, a gente percebe que é um salgado natural saudável. É diferente da comida que eles têm sempre, então eles ficaram muito felizes de terem mais essa opção”.

E tem mais novidade no cardápio! O pinhão, iguaria típica do Paraná, também começou a ser servido nas escolas. Rico em energia, fibras e minerais, cerca de 200 kg do alimento já foram entregues em algumas regiões, respeitando as produções locais. O pinhão vem direto da agricultura familiar para a mesa dos estudantes.

O Programa Mais Merenda garante três refeições por turno para cada aluno: um lanchinho na entrada, a merenda principal durante o recreio e outro lanche na saída. São 800 mil servimentos diários em toda a rede estadual, contribuindo diretamente para o rendimento escolar, bem-estar e saúde da garotada.

Para 2025, o investimento no programa é de R$ 73 milhões, com quatro a cinco entregas ao longo do ano. Além dos pães de queijo e palitos, o cardápio inclui pães, barras de frutas, frutas frescas, biscoitos, chás, leite em pó integral, milho para pipoca, compostos lácteos, água de coco e outros itens que garantem alimentação variada e nutritiva.