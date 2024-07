O Colégio Santo Anjo, uma das principais instituições de ensino de Curitiba, está oferecendo bolsas de estudos de 100%, 50% e 25% para alunos que vão cursar os três níveis do ensino médio em 2025. A seleção dos contemplados será feita após participação de uma prova de conhecimentos gerais marcada para o dia 17 de agosto.

O concurso de bolsas é aberto para estudantes de qualquer região do país e não é necessário comprovação de renda. Serão contemplados os participantes com as melhores notas para turmas de primeira, segunda e terceira séries. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de agosto exclusivamente neste link .

A prova de seleção vai verificar os conhecimentos dos candidatos com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, Geografia, História e Língua Inglesa, além de uma redação dissertativo-argumentativa.

Ensino Médio

O concurso de bolsas é uma tradição no colégio, reconhecido pela qualidade do seu ensino médio com a aprovação de 100% dos seus alunos nos maiores e mais concorridos vestibulares do país, além de receber destaque constante nas Olimpíadas do Conhecimento e no Enem.

O Santo Anjo oferece uma formação completa para os alunos, com espaços exclusivos para o Ensino Médio, incluindo aulas práticas de Biologia, Física e Química em laboratórios, material didático digital e plataforma online de aprendizagem. Como formação complementar, os adolescentes também têm oportunidade de acessar o Centro de Internacionalização Santo Anjo, com cursos e certificação de línguas.

Serviço

Concurso de Bolsas – Ensino Médio 2025

Inscrições: até o dia 9 de agosto, pelo link https://materiais.colegiosantoanjo.com.br/concurso-de-bolsas

Dia da prova: 17/09/2024 (sábado)

Horário de abertura dos portões: 7h

Horário de fechamento dos portões: 7h30

Início da prova: 8h

Local: Marginal, Rodovia Curitiba – Ponta Grossa BR-277, 1115 – Mossunguê

