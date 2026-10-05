CEP volta a exigir prova para ingressos no 6º ano; veja como vai funcionar

O Colégio Estadual do Paraná (CEP), localizado em Curitiba, vai voltar a aplicar uma prova para o ingresso de estudantes no 6º ano do Ensino Fundamental. Antes, a seleção de alunos novos era feita por meio de análise curricular. A avaliação terá 30 questões objetivas e busca preencher 75 vagas, no turno da tarde.

Segundo o CEP, usar o exame vai facilitar que o colégio identifique os conhecimentos que os novos estudantes já dominam e os conteúdos em que precisam de mais apoio, orientando o trabalho pedagógico e as ações de recomposição da aprendizagem.

Também permite usar o mesmo critério para todos os estudantes e ajuda na classificação dos concorrentes. A mudança teve parecer prévio do Departamento de Legislação Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e análise do Ministério Público do Paraná (MPPR).

O Colégio Estadual do Paraná oferece Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio, inclusive profissionalizante. Para as vagas do Ensino Médio e do Ensino Médio Profissional, não há mudança na forma de ingresso: a classificação continua sendo feita pela análise do histórico escolar dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Como será a prova

A avaliação para ingresso no 6º ano segue os conteúdos previstos no edital do Processo Classificatório, que pode ser consultado aqui. O colégio reforça que os estudantes que participarem do processo seletivo devem revisar os conteúdos indicados no documento.

Os candidatos precisam ter concluído os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 4º anos) ou equivalente e estarem regularmente matriculados e frequentes no 5º ano do atual ano letivo de 2026. De acordo com o edital, 5% das vagas serão destinadas ao público da Educação Especial.

A taxa de inscrição é de R$ 60, e podem solicitar isenção candidatos que apresentarem a certidão de cadastro válido e ativo no CadÚnico. A inscrições ocorrem até as 23h59 do dia 22 de outubro e devem ser feitas on-line pelo site oficial do CEP, exclusivamente pelo responsável legal do estudante.

A prova terá dez questões de Língua Portuguesa, dez de Matemática, quatro de Ciências, três de Geografia e três de História.