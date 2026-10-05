Curitiba vai ganhar 5 novos vereadores em 2027; veja quem são eles

A eleição de 2026 movimentou os bastidores da política da capital e garantiu novos rumos para o legislativo Municipal. Ao todo, cinco vereadores de Curitiba foram eleitos para outras casas legislativas, sendo três para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e dois para a Câmara dos Deputados, em Brasília.

Guilherme Kilter (Novo) e Da Costa (Pode) foram eleitos deputados federais, enquanto Delegada Tathiana Guzella (PL), Jasson Goulart (Republicanos) e Angelo Vanhoni (PT) garantiram vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

O grupo de parlamentares eleitos representa a maior renovação da mesma legislatura municipal em mais de duas décadas. Entre os nomes que vão para Brasília estão Guilherme Kilter (Novo), que fez 269.567 votos, e Da Costa (Pode), eleito com 86.016 votos. Já para a Assembleia Legislativa, garantiram cadeiras a Delegada Tathiana Guzella (PL), com 64.998 votos, Jasson Goulart (Republicanos), com 50.668, e Angelo Vanhoni (PT), com 35.842 votos.

Entenda a regra eleitoral e quem são os 5 suplentes

Como os cargos de vereador ficam vagos a partir da posse dos eleitos em 1º de fevereiro de 2027, a Mesa Diretora da CMC convocará os suplentes imediatos. Pela legislação eleitoral, a lista de sucessão não considera a filiação partidária atual do candidato, mas sim o partido ou federação pelo qual ele foi eleito vereador nas eleições municipais de 2024.

É exatamente por isso que a chapa do União Brasil ficou com duas cadeiras: tanto o vereador Da Costa quanto a Delegada Tathiana Guzella conquistaram seus mandatos municipais pela legenda em 2024, embora tenham mudado de sigla posteriormente.

Confira quem entra na Câmara de Curitiba:

Alexandre Leprevost (União Brasil): primeiro suplente da chapa do União em 2024, com 8.655 votos, retorna ao plenário da Casa.

primeiro suplente da chapa do União em 2024, com 8.655 votos, retorna ao plenário da Casa. Mestre Pop (União Brasil): segundo suplente da chapa, com 4.106 votos em 2024, também reassume uma cadeira no Legislativo.

segundo suplente da chapa, com 4.106 votos em 2024, também reassume uma cadeira no Legislativo. Andreia de Lima (PT): primeira suplente da Federação PT/PCdoB/PV, com 4.211 votos, assume a vaga de Angelo Vanhoni.

primeira suplente da Federação PT/PCdoB/PV, com 4.211 votos, assume a vaga de Angelo Vanhoni. Rodrigo Marcial (Novo): primeiro suplente do Novo, com 2.324 votos, herda a vaga de Guilherme Kilter.

primeiro suplente do Novo, com 2.324 votos, herda a vaga de Guilherme Kilter. Marciano Alves (Republicanos): primeiro suplente do partido, com 3.578 votos, assume a vaga de Jasson Goulart.

O que dizem os novos vereadores

Com a confirmação da transição, parlamentares que vão integrar o plenário a partir do próximo ano já destacam as prioridades de trabalho.

Para Andreia de Lima (PT), a chegada ao Palácio Barão do Cerro Azul marca um compromisso com a representatividade das periferias e comunidades da capital:

“Assumo esse mandato com muita alegria, mas também com a responsabilidade de representar uma parcela da população que historicamente esteve distante dos espaços de poder. Essa não é uma conquista pessoal. É a chegada da periferia, da favela, da nossa cultura e de diferentes vozes à Câmara de Curitiba no dia 01 de fevereiro de 2027. Quero fazer um mandato próximo da população, ouvindo as demandas dos territórios e trabalhando por políticas públicas que atendam especialmente às periferias, à população negra, às pessoas em vulnerabilidade, às mulheres, à população LGBTQIAPN+ e aos povos de axé. A cadeira é institucional, mas a representação é coletiva.”

Já Alexandre Leprevost (União Brasil), que retorna à Casa com experiência prévia na política municipal, reforça a disposição de manter o trabalho firme em prol da cidade:

“Minha expectativa é muito positiva. Assumo essa nova etapa com responsabilidade, disposição para trabalhar e a experiência de quem já conhece a Câmara. Quero dar continuidade ao trabalho por Curitiba, e estar cada vez mais próximo da população.”

Como fica o cronograma de posse

Mesmo com a definição das urnas, os vereadores eleitos deputados seguem no exercício pleno de seus mandatos municipais até a transmissão oficial de cargos. A posse dos eleitos na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados ocorre no dia 1º de fevereiro de 2027.

Somente após o desligamento oficial dos titulares é que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba fará a convocação formal dos suplentes para a assinatura do termo de posse e início dos novos trabalhos na cidade.