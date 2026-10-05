Curitiba vai ganhar 5 novos vereadores em 2027; veja quem são eles

A eleição de 2026 movimentou os bastidores da política da capital e garantiu novos rumos para o legislativo Municipal. Ao todo, cinco vereadores de Curitiba foram eleitos para outras casas legislativas, sendo três para a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e dois para a Câmara dos Deputados, em Brasília.
Guilherme Kilter (Novo) e Da Costa (Pode) foram eleitos deputados federais, enquanto Delegada Tathiana Guzella (PL), Jasson Goulart (Republicanos) e Angelo Vanhoni (PT) garantiram vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).
O grupo de parlamentares eleitos representa a maior renovação da mesma legislatura municipal em mais de duas décadas. Entre os nomes que vão para Brasília estão Guilherme Kilter (Novo), que fez 269.567 votos, e Da Costa (Pode), eleito com 86.016 votos. Já para a Assembleia Legislativa, garantiram cadeiras a Delegada Tathiana Guzella (PL), com 64.998 votos, Jasson Goulart (Republicanos), com 50.668, e Angelo Vanhoni (PT), com 35.842 votos.
Entenda a regra eleitoral e quem são os 5 suplentes
Como os cargos de vereador ficam vagos a partir da posse dos eleitos em 1º de fevereiro de 2027, a Mesa Diretora da CMC convocará os suplentes imediatos. Pela legislação eleitoral, a lista de sucessão não considera a filiação partidária atual do candidato, mas sim o partido ou federação pelo qual ele foi eleito vereador nas eleições municipais de 2024.
É exatamente por isso que a chapa do União Brasil ficou com duas cadeiras: tanto o vereador Da Costa quanto a Delegada Tathiana Guzella conquistaram seus mandatos municipais pela legenda em 2024, embora tenham mudado de sigla posteriormente.
Confira quem entra na Câmara de Curitiba:
- Alexandre Leprevost (União Brasil): primeiro suplente da chapa do União em 2024, com 8.655 votos, retorna ao plenário da Casa.
- Mestre Pop (União Brasil): segundo suplente da chapa, com 4.106 votos em 2024, também reassume uma cadeira no Legislativo.
- Andreia de Lima (PT): primeira suplente da Federação PT/PCdoB/PV, com 4.211 votos, assume a vaga de Angelo Vanhoni.
- Rodrigo Marcial (Novo): primeiro suplente do Novo, com 2.324 votos, herda a vaga de Guilherme Kilter.
- Marciano Alves (Republicanos): primeiro suplente do partido, com 3.578 votos, assume a vaga de Jasson Goulart.
O que dizem os novos vereadores
Com a confirmação da transição, parlamentares que vão integrar o plenário a partir do próximo ano já destacam as prioridades de trabalho.
Para Andreia de Lima (PT), a chegada ao Palácio Barão do Cerro Azul marca um compromisso com a representatividade das periferias e comunidades da capital:
“Assumo esse mandato com muita alegria, mas também com a responsabilidade de representar uma parcela da população que historicamente esteve distante dos espaços de poder. Essa não é uma conquista pessoal. É a chegada da periferia, da favela, da nossa cultura e de diferentes vozes à Câmara de Curitiba no dia 01 de fevereiro de 2027. Quero fazer um mandato próximo da população, ouvindo as demandas dos territórios e trabalhando por políticas públicas que atendam especialmente às periferias, à população negra, às pessoas em vulnerabilidade, às mulheres, à população LGBTQIAPN+ e aos povos de axé. A cadeira é institucional, mas a representação é coletiva.”
Já Alexandre Leprevost (União Brasil), que retorna à Casa com experiência prévia na política municipal, reforça a disposição de manter o trabalho firme em prol da cidade:
“Minha expectativa é muito positiva. Assumo essa nova etapa com responsabilidade, disposição para trabalhar e a experiência de quem já conhece a Câmara. Quero dar continuidade ao trabalho por Curitiba, e estar cada vez mais próximo da população.”
Como fica o cronograma de posse
Mesmo com a definição das urnas, os vereadores eleitos deputados seguem no exercício pleno de seus mandatos municipais até a transmissão oficial de cargos. A posse dos eleitos na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados ocorre no dia 1º de fevereiro de 2027.
Somente após o desligamento oficial dos titulares é que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba fará a convocação formal dos suplentes para a assinatura do termo de posse e início dos novos trabalhos na cidade.