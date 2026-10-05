Com a eleição de Paulo Martins, Curitiba não terá novo vice-prefeito

Nas Eleições 2026, o atual vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (Novo), tentou uma vaga para a Câmara dos Deputados, em Brasília. Com 44.029 votos, ele foi um dos 30 paranaenses eleitos para um mandato de quatro anos a partir de 2027. Com isso, a capital paranaense ficará sem ninguém para ocupar a posição de vice-prefeito.

Pelo menos é o que prevê o regramento eleitoral. A partir do pedido de renúncia de Paulo Martins ao cargo atual para assumir sua posição como deputado federal, não há substituição. Diferentemente do que acontece com vereadores, deputados ou mesmo senadores, que abrem espaço para suplentes, o cargo de vice fica vago, com suas atribuições sendo distribuídas para o quadro do secretariado do prefeito.

A reportagem pediu uma declaração ao prefeito Eduardo Pimentel, tanto sobre o resultado de seu vice nas urnas quanto sobre a vacância do cargo. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, Paulo Martins segue como vice até o final do ano, e o prefeito não irá se manifestar neste momento sobre o tema.

Tentamos também contato com Paulo Martins, mas não tivemos retorno.

E quando o prefeito tiver que se ausentar?

Quando precisa viajar ou mesmo por um eventual problema de saúde, o prefeito normalmente é substituído temporariamente pelo seu vice. Em Curitiba, a responsabilidade agora será primeiramente do presidente da Câmara dos Vereadores, hoje o vereador Tico Kuzma, seguido pelo vice-presidente da mesma casa.