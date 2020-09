A Coca-Cola Femsa anunciou a abertura de 1.800 vagas de emprego temporário em todo o Brasil, para atuação no Projeto Verão, que deve ter inicio em dezembro deste ano e pode se estender até março de 2021. No Paraná, 258 pessoas devem ser contratadas. O processo de seleção está sendo conduzido pela empresa de recursos humanos Gi Group Brasil.

Segundo a empresa, há vagas para cargos de ajudante operacional, motorista e auxiliar de entrega, conferente, operador de empilhadeira, operador de máquina, supervisor de operações, técnico de laboratório, técnicos em manutenção, elétrica e processos, promotor e vendedor, arrumador de palete e operador de enchedora.

Além das 258 vagas no Paraná, as outras oportunidades são para os estados de Minas Gerais (269), Rio Grande do Sul (219), Santa Catarina (239), Grande São Paulo (328) e Interior de São Paulo (308) e região Oeste Paulista-Mato Grosso do Sul (170).

Como se inscrever?

Encontrar o link “trabalhe conosco” nos sites nem sempre é fácil, por isso, para concorrer à uma vaga, a Coca-informa que os candidatos devem ter ensino médio completo e, dependendo do cargo, curso de técnico e habilitação para exercer a função, além de experiência anterior.

O processo de seleção envolve análise de currículo, entrevistas e testes online com recrutador da Gi Group e entrevista final com gestores da Coca-Cola Femsa. Os currículos devem ser cadastrados até o fim de setembro no site Contratando – www.contratando.com.br – no código 53807.

Conforme o cargo, o contrato de trabalho pode ser prorrogado por 90 dias, se estendendo até março de 2021. A Coca-Cola Femsa oferece contratação com carteira assinada, salário compatível com a função e benefícios como vale transporte e vale refeição.