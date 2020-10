+Leia mais! Colégio abre inscrições para bolsas de estudo de até 100% no Ensino Médio

A abertura de vagas temporárias no verão já é uma tradição na empresa. No entanto para este ano devido a pandemia do novo coronavírus, 100% do processo seletivo está sendo feito de forma remota para a maior parte dos cargos. As vagas disponíveis preveem contratação para o período até dezembro deste ano, sendo que em alguns casos poderá ser estendido até março de 2021. Recentemente a empresa abriu outro processo seletivo para todo o Brasil.

Os cargos disponíveis são: ajudante operacional, arrumador de palete, assistente de manufatura, auxiliar de motorista entregador, auxiliar de remessa, conferente, motorista entregador, operador de empilhadeira, operador de enchedora, operador de máquina, promotor, técnico de manufatura e vendedor. A companhia oferece contratação com carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com o mercado.

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site da Contratando, onde também é possível obter informações como pré-requisitos referentes aos níveis de escolaridade e documentação necessária. O processo seletivo inclui avaliação de currículo, testes e entrevistas com a equipe da consultoria de RH Gi Group e gestores da Coca-Cola FEMSA Brasil.

