Será realizada no dia 28 de março de 2021 a prova de conhecimentos do concurso público para a contratação de 2,4 mil policiais e bombeiros militares no Paraná. A decisão foi tomada junto com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) após o adiamento por causa da pandemia de coronavírus. O salário chega aos R$ 4,2 mil e as inscrições estão encerradas.

>>Confira aqui o edital do concurso informando a nova data

A decisão, porém, pode mudar dependendo do andamento do quadro epidemiológico da doença no Paraná. A pandemia no estado já acumulou 209.639 casos de coronavírus e 5.125 óbitos causados pela doença, segundo boletim desta quinta-feira (29).

Segundo dados da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pelo certame, foram 137.377 inscrições para a vaga de soldado e 18.324 para bombeiro militar, o que dá uma média de 64 candidatos por vaga. Os salários podem chegar aos R$ 4,2 mil.

O concurso tem as seguintes etapas: Prova de Conhecimentos, Exame de Capacidade Física; Exame de Sanidade Física; Avaliação Psicológica e Investigação Social.

Carreira na PM

O candidato aprovado nas etapas previstas no edital fará um Curso de Formação de Praças (CFP), que tem como bolsa-auxílio o valor de R$ 1.933,63. Com a formação, o aluno será promovido a soldado de primeira classe e passa a receber salário inicial de R$ 4.263,67.