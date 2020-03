A busca pela vacina da gripe em Curitiba não movimentou somente os postos públicos de saúde nesta segunda-feira (23). As clínicas particulares, que oferecem as doses para todos os públicos, também seguem bastante procuradas. A reportagem tentou contato telefônico com nove delas, mas somente três atenderam a chamada. Duas ainda tinham doses de vacina para oferecer, uma terceira havia finalizado a última vacinação contra a gripe por volta das 14h30. Quem ainda tenta as doses particulares pode não encontrar mais até o fim do dia.

Na clínica Meitan & Vacinas as doses terminaram e não há previsão de reposição. Para quem ainda busca se vacinar, a Imunizzare Clínica de Vacinas foi uma das que atendeu ao telefone. Ainda há doses disponíveis por lá, mas a clínica não informou quantas ainda tinham. Os preços variam de R$ 110 a R$ 120, dependendo da forma de pagamento. A clínica confirmou o grande movimento de pessoas no local. A Imunizzare fecha por volta das 18h30. O endereço é fica na Rua Padre Anchieta, 2050 – sala 2305. O telefone de contato é o (41) 3387-3877.

Outro local que atendeu o telefone foi a Previnna Centro de Vacina, que fica na Avenida Anita Garibaldi, 1121. Por volta das 14h30, segundo os atendentes, ainda havia 70 doses de vacinas da gripe disponíveis. A previsão é de que tudo acabe até as 16h. O valor da dose é R$ 100. O telefone de contato é o (41) 3503-7781.

As demais clínicas que a reportagem tentou contato telefônico foram a Policlínica, Clínica de Vacinas Curitiba, Clínica de Imunizações de Curitiba, Cevacine, Prevenir Centro de Vacinas e Medi Line Soros e Vacinas.