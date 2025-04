Claudine Camargo, primeira procuradora-geral de Curitiba, morre aos 53 anos

A advogada Claudine Camargo morreu aos 53 anos, em Curitiba, na sexta-feira (18). Ela foi a primeira mulher a ser procuradora-geral da capital paranaense. Neste sábado (19) o prefeito Eduardo Pimentel lamentou o falecimento da servidora e decretou luto oficial de um dia.

Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral do Município de Curitiba – entre 2010 e 2012 -, Claudine ingressou na prefeitura no ano de 1995.

“Meu profundo pesar e solidariedade aos familiares. Gratidão por seus anos de dedicação ao serviço público da nossa Curitiba”, disse Pimentel.

No Dia do Procurador do Município e data do aniversário de 49 anos da PGM, em 8 de abril deste ano, Claudine foi homenageada pela Associação dos Procuradores do Município de Curitiba (APMC). Ela também foi presidente do Fórum Nacional de Procuradores-Gerais das Capitais Brasileiras entre os anos de 2011-2012. Atuava no Controle Externo da Procuradoria desde 2017.

OAB lamenta morte de advogada em Curitiba

A Ordem do Advogados do Brasil (OAB) no Paraná também lamentou a morte de Claudine. “Era reconhecida pelos colegas como profissional exemplar e pessoa extraordinária. Para além do vazio da sua presença, deixa um legado de retidão, coragem, competência ética”, diz nota.

O corpo será velado na Capela 1 do Cemitério Municipal do Cemitério São Francisco de Paula, em Curitiba, até às 20 horas deste sábado (19).