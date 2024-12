Circuito no Parque Náutico do Natal de Curitiba estreia nesta quinta-feira.

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A magia do Natal chega ao Parque Náutico, localizado no bairro Alto Boqueirão, nesta quinta-feira (5/12). A partir das 19h, o tradicional circuito natalino drive-thru do “Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024” estará aberto ao público, prometendo encantar moradores e visitantes da capital paranaense.

O circuito, que não exige agendamento prévio, estará disponível de terça a domingo, das 19h às 22h, até o dia 22 de dezembro. Carros, motos e ônibus do transporte coletivo poderão percorrer o trajeto iluminado, tornando a atração acessível a diversos públicos.

Uma novidade especial aguarda os ciclistas na quarta-feira (11/12), quando poderão pedalar pelo circuito. Para garantir a segurança, será obrigatório o uso de capacetes e luzes nas bicicletas. Neste dia específico, a linha especial de ônibus não estará em operação.

Um espetáculo de luzes às margens do lago

O percurso de 1,5 km, que margeia o lago do Parque Náutico, oferece uma experiência visual deslumbrante. Os visitantes poderão apreciar estações temáticas que incluem um presépio vivo, anjos iluminados e árvores de Natal decoradas. Pórticos, passarelas e a torre do parque estarão adornados com milhares de microlâmpadas, criando uma atmosfera verdadeiramente mágica.

Segurança e organização

A Guarda Municipal estará presente para garantir a segurança e organizar o fluxo de veículos. Carros e motos circularão juntos, respeitando as regras de trânsito. É importante ressaltar que visitas a pé ou de skate não serão permitidas. A linha de corte para entrada no circuito será às 21h.

Para facilitar o acesso ao Parque Náutico, a Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizará a linha especial X51 Linha Natal-Parque Náutico, partindo do Terminal Boqueirão. O serviço terá início às 18h45, com ônibus saindo a cada 15 minutos até as 21h. A tarifa será de R$ 6, e o pagamento em dinheiro será aceito no terminal para maior comodidade dos usuários.

Serviço

Circuito Natalino Drive-Thru – Parque Náutico

Estreia: quinta-feira (5/12)

Funcionamento: terça a domingo, das 19h às 22h, até 22 de dezembro

Bicicletas: dia 11/12

Ônibus: Linha X51 Terminal Boqueirão – Parque Náutico. Tarifa: R$ 6

*Não circulará no dia 11/12

Confira outras programações do Natal de Curitiba nesta quinta-feira (5/12)

Decoração Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui

Decoração na Escola de Sustentabilidade

Decoração de Natal Ademicon no Jardim Botânico

Decoração de Natal O Boticário na Rua XV

10h – Feirinha Especial de Natal na Praça Osório

10h – Feirinha Especial de Natal na Praça Santos Andrade

11h – Espetáculo de Natal nas Regionais de Curitiba – Rua da Cidadania do Portão/Fazendinha

11h – Natal Encantado do Mercado Municipal Capão Raso

15h30 – Espetáculo de Natal nas Regionais de Curitiba – Rua da Cidadania do Tatuquara

16h – Roda-Gigante na Rua XV

19h30 – Espetáculo ‘m Natal para Todo Mundo, no Jardim Botânico

19h30 – Espetáculo Meu Coração Está em Festa, no Parque Barigui

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Crianças até 5 anos não pagam

20h – Largo das Óperas La Traviata nas Ruínas de São Francisco

20h30 – Espetáculo: O Grande Natal Místico no Memorial de Curitiba

20h – Natal no Paço da Liberdade – última apresentação