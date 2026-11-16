Uma tecnologia capaz de identificar problemas no interior das árvores sem danificar os troncos está sendo utilizada para prevenir acidentes em espaços públicos. O equipamento já havia sido usado em agosto na Praça Osório e voltou a ser usado na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba.

O equipamento foi empregado para examinar um guapuruvu durante os trabalhos de manutenção e preparação para os eventos do Natal de Curitiba 2026. A avaliação foi realizada na sexta-feira (13), durante os serviços de poda preventiva da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Ao todo, as 123 árvores da praça passaram por vistoria, que identificou a necessidade de retirar cinco exemplares de bougainville, devido a danos severos nos troncos e à inclinação.

Segundo a Prefeitura, as condições dessas árvores justificam a intervenção. No entanto, a administração municipal não informou quando os cortes serão realizados.

Como funciona o tomógrafo sônico?

O equipamento utiliza 12 sensores para medir a velocidade de propagação do som no interior da madeira. Em áreas saudáveis, as ondas sonoras se deslocam mais rapidamente. Quando existem deteriorações, a velocidade diminui.

Os dados são processados por um programa de computador, que gera imagens das condições internas do tronco. A tecnologia permite identificar possíveis áreas de apodrecimento sem precisar cortar ou danificar a árvore durante o exame.

No caso do guapuruvu da Praça Santos Andrade, o resultado ainda será analisado para definir quais medidas serão necessárias. A árvore é protegida contra o corte, o que exige uma avaliação criteriosa antes de qualquer intervenção.

“Será feita uma análise profunda dos resultados obtidos pelo laudo do tomógrafo na árvore guapuruvu da Praça Santos Andrade. Essa é uma árvore imune ao corte e faremos uma avaliação bem cautelosa antes da tomada de qualquer decisão. Essas podas preventivas na Praça Santos Andrade são em preparação para os eventos de Natal da Prefeitura que serão feitos na praça”, explicou a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias.

Vistorias abrangem 34 áreas de Curitiba

O trabalho faz parte de uma operação preventiva em 34 áreas da região central da cidade. As equipes dos departamentos de Parques e Praças e de Licenciamento e Fiscalização já realizaram avaliações semelhantes nas praças Rui Barbosa e Osório.

Além da preparação para a programação natalina, as inspeções integram as medidas de prevenção a danos provocados por eventos meteorológicos extremos. A Prefeitura relaciona o reforço das ações à preocupação com os possíveis efeitos do fenômeno El Niño.

As avaliações buscam identificar árvores com problemas estruturais e orientar intervenções antes que apresentem riscos aos frequentadores das praças. No caso da Praça Santos Andrade, a decisão sobre o guapuruvu dependerá da análise do laudo técnico.