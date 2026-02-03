Ciclone e novo alerta: Curitiba e RMC têm alto risco de tempestade nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo indica que o Paraná pode registrar tempestades em todas as regiões nesta terça-feira (3/2). As instabilidades estão associadas à atuação de um ciclone extratropical em alto-mar e à formação de um novo sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de riscos da Defesa Civil do Paraná, o sistema que se organiza sobre o Paraguai deve avançar sobre o estado ao longo do dia. A combinação entre esses dois fenômenos favorece o transporte de umidade da região amazônica. Com as altas temperaturas, o cenário se torna propício para a formação de nuvens carregadas e tempestades.

A área com maior risco abrange o Leste do Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, o Litoral e municípios próximos à divisa com Santa Catarina. Nessas regiões, o risco para tempestades é considerado alto. Nas demais áreas do estado, o nível de alerta é moderado.

Há possibilidade de temporais pontualmente intensos, com chuva forte em curto intervalo de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas e granizo localizado. Esses fenômenos podem causar queda de galhos e árvores, enxurradas, alagamentos, destelhamentos, prejuízos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Onda de calor no Paraná?

Mesmo com a previsão de chuva, cidades do Oeste do estado devem seguir registrando temperaturas elevadas ao longo da semana. Em Guaíra, por exemplo, os termômetros podem chegar aos 34 ºC na quinta-feira (5/2).

No Leste, as temperaturas permanecem mais amenas. Em Curitiba, a máxima deve ficar em torno de 28 ºC nos próximos dias. No Litoral, Paranaguá pode alcançar até 29 ºC, mantendo sensação de abafamento, especialmente nos períodos entre as pancas de chuva.