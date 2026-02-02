Onda de calor no Sul coloca municípios do Paraná em alerta vermelho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que deve atingir diversos municípios dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná a partir desta terça-feira (03/02). O alerta vermelho é o de maior gravidade na escalada utilizada pelo Inmet e indica situação de grande perigo.

Onda de calor é um evento climático caracterizado por temperaturas altas, que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano e que perduram por alguns dias consecutivos. Neste caso específico, as temperaturas podem ficar 5°C acima da média para a região e por um período acima de cinco dias, informou o Inmet.

O alerta vermelho vale até sexta-feira (06/02) e abrange mais de 500 municípios do Sul do país. As principais áreas atingidas serão as regiões oeste e norte de Santa Catarina; sudoeste, noroeste, nordeste e centro do Rio Grande do Sul; e as regiões sudoeste, centro e sudeste do Paraná.

Em fevereiro, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, por exemplo, são esperadas temperaturas até 1°C acima da média.

Cidades do Paraná com alerta de onda de calor

Ampére Barracão Bela Vista da Caroba Bituruna Bom Jesus do Sul Bom Sucesso do Sul Chopinzinho Clevelândia Coronel Domingos Soares Coronel Vivida

Dois Vizinhos Enéas Marques Flor da Serra do Sul Francisco Beltrão General Carneiro Honório Serpa Itapejara d’Oeste Manfrinópolis Mangueirinha Mariópolis

Marmeleiro Nova Esperança do Sudoeste Palmas Pato Branco Pérola d’Oeste Pinhal de São Bento Planalto Porto Vitória Pranchita Realeza

Renascença Reserva do Iguaçu Salgado Filho Salto do Lontra Santa Izabel do Oeste Santo Antônio do Sudoeste São João União da Vitória Verê Vitorino