Onda de calor no Sul coloca municípios do Paraná em alerta vermelho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que deve atingir diversos municípios dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná a partir desta terça-feira (03/02). O alerta vermelho é o de maior gravidade na escalada utilizada pelo Inmet e indica situação de grande perigo.
Onda de calor é um evento climático caracterizado por temperaturas altas, que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano e que perduram por alguns dias consecutivos. Neste caso específico, as temperaturas podem ficar 5°C acima da média para a região e por um período acima de cinco dias, informou o Inmet.
O alerta vermelho vale até sexta-feira (06/02) e abrange mais de 500 municípios do Sul do país. As principais áreas atingidas serão as regiões oeste e norte de Santa Catarina; sudoeste, noroeste, nordeste e centro do Rio Grande do Sul; e as regiões sudoeste, centro e sudeste do Paraná.
Em fevereiro, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, por exemplo, são esperadas temperaturas até 1°C acima da média.
Cidades do Paraná com alerta de onda de calor
|Ampére
|Barracão
|Bela Vista da Caroba
|Bituruna
|Bom Jesus do Sul
|Bom Sucesso do Sul
|Chopinzinho
|Clevelândia
|Coronel Domingos Soares
|Coronel Vivida
|Dois Vizinhos
|Enéas Marques
|Flor da Serra do Sul
|Francisco Beltrão
|General Carneiro
|Honório Serpa
|Itapejara d’Oeste
|Manfrinópolis
|Mangueirinha
|Mariópolis
|Marmeleiro
|Nova Esperança do Sudoeste
|Palmas
|Pato Branco
|Pérola d’Oeste
|Pinhal de São Bento
|Planalto
|Porto Vitória
|Pranchita
|Realeza
|Renascença
|Reserva do Iguaçu
|Salgado Filho
|Salto do Lontra
|Santa Izabel do Oeste
|Santo Antônio do Sudoeste
|São João
|União da Vitória
|Verê
|Vitorino