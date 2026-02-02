A partir desta terça

Onda de calor no Sul coloca municípios do Paraná em alerta vermelho

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/02/26 20h29
onda de calor no paraná
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para uma onda de calor que deve atingir diversos municípios dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná a partir desta terça-feira (03/02). O alerta vermelho é o de maior gravidade na escalada utilizada pelo Inmet e indica situação de grande perigo.

Onda de calor é um evento climático caracterizado por temperaturas altas, que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano e que perduram por alguns dias consecutivos. Neste caso específico, as temperaturas podem ficar 5°C acima da média para a região e por um período acima de cinco dias, informou o Inmet.

O alerta vermelho vale até sexta-feira (06/02) e abrange mais de 500 municípios do Sul do país. As principais áreas atingidas serão as regiões oeste e norte de Santa Catarina; sudoeste, noroeste, nordeste e centro do Rio Grande do Sul; e as regiões sudoeste, centro e sudeste do Paraná.

Em fevereiro, as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, por exemplo, são esperadas temperaturas até 1°C acima da média.

Cidades do Paraná com alerta de onda de calor

Ampére
Barracão
Bela Vista da Caroba
Bituruna
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
General Carneiro
Honório Serpa
Itapejara d’Oeste
Manfrinópolis
Mangueirinha
Mariópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Palmas
Pato Branco
Pérola d’Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Porto Vitória
Pranchita
Realeza
Renascença
Reserva do Iguaçu
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São João
União da Vitória
Verê
Vitorino
