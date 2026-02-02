Um dos destinos mais visitados de Foz do Iguaçu abre 60 vagas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Marco das Três Fronteiras, um dos cartões-postais mais visitados de Foz do Iguaçu, está com mais de 60 oportunidades de trabalho disponíveis em diversas áreas. O Grupo Cataratas, responsável pela gestão do atrativo turístico, busca profissionais para atuarem em modelo de contrato intermitente, uma modalidade que permite ao colaborador ser convocado conforme a demanda operacional, mantendo vínculo formal com registro em carteira e todos os direitos trabalhistas garantidos.

As vagas são destinadas a pessoas com ensino médio completo e disponibilidade principalmente para fins de semana e feriados. O ambiente de trabalho é dinâmico e proporciona contato direto com visitantes de diferentes partes do mundo, em um dos pontos turísticos mais emblemáticos da tríplice fronteira.

Os profissionais serão chamados de acordo com as necessidades do atrativo, podendo trabalhar em jornadas de 6h ou 8h diárias, com horários variando entre 13h às 21h ou 14h às 22h. A contratação segue todas as normas trabalhistas, com remuneração e benefícios proporcionais ao período trabalhado.

O recrutamento contempla diversas áreas de atuação. Na área de “Operações”, os profissionais serão responsáveis por orientar visitantes, fornecer informações sobre o atrativo, conduzir passeios, apoiar eventos e organizar o fluxo de pessoas no parque.

Para “Conservação e Limpeza”, as atividades envolvem higienização, organização e manutenção das áreas de visitação. Na “Bilheteria”, o trabalho inclui venda de ingressos, controle de acesso e fechamento de caixa.

As vagas de “Cozinha e Lanchonete” são voltadas para apoio na preparação de alimentos, organização e limpeza dos espaços de alimentação. Já o setor de “Foto” busca profissionais para registrar momentos especiais da visitação e apresentar pacotes fotográficos aos turistas.

A área de “Loja” completa as oportunidades, com foco no atendimento aos visitantes, organização de produtos e auxílio na escolha de souvenirs e lembranças do Marco das Três Fronteiras.

Carol Carvalho, gerente de Recursos Humanos do Grupo Cataratas, explica que o formato das vagas foi pensado para acompanhar a dinâmica característica do atrativo. “Cada profissional é direcionado para áreas específicas, conforme a necessidade do dia e o perfil de cada pessoa, sempre com foco na qualidade do atendimento ao visitante”, afirma.

O trabalho será realizado no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu/PR. Os interessados devem se candidatar por meio da candidatura simplificada, disponível na plataforma oficial de recrutamento do Grupo Cataratas, pelo link: clique aqui para ver as vagas.