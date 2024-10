Chuva, vento e até granizo! Curitiba tem alerta de tempestade na previsão do tempo

A quinta-feira (10) amanheceu chuvosa em Curitiba e o tempo deve permanecer assim nas próximas horas. A previsão é de que a chuva pare só no fim de semana. Até lá, Curitiba e região têm riscos para tempestades, ventos intensos e risco de queda de granizo.

Segundo o Simepar, os índices de instabilidade seguem elevados em todo o Paraná. As pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia, com condições favoráveis para tempestades. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul paranaense.

Em Curitiba, a tendência é termos uma quinta com uma chuva intermitente, ou seja, vai o dia inteiro com momentos de maior intensidade. Quanto à temperatura, a média deve ficar em 18°C.

Alerta laranja

Curitiba e todas as demais cidades do estado do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade, classificado como grau de “perigo”, emitido nesta quinta-feira (10), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso que é válido até às 10h de sexta-feira (11), alerta para tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60-100 km/h e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

E na sexta-feira?

Na sexta-feira (11), o avanço de um sistema frontal provoca chuvas fortes, muitas descargas atmosféricas e rajadas de vento em vários setores. Em Curitiba e na Região Metropolitana, o risco de temporais é maior a partir da tarde. A mínima para a sexta é de 16°C.

