O tempo chuvoso registrado nesta segunda-feira, com chuva forte e até a queda de uma árvore imune ao corte em Curitiba, promete seguir pelo menos até esta terça-feir a(17). Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a capital terá precipitações ao longo do dia e termômetros entre os 16 e 20 graus.

continua depois da publicidade

+Leia mais! Centenas de pessoas prestam homenagem a PM morto na RMC

Pela manhã o sol até aparece na cidade, mas logo a chuva toma conta e fecha o tempo por completo na capital, que teve ter 86 milímetros de chuva acumulada. Para esta quarta-feira (18) a previsão muda um pouco e a chuva dá uma trégua em Curitiba: apenas 0,2 milímetros durante a madrugada. Nesta quarta-feira as temperaturas ficam entre os 13 e 17 graus.

“Nesta quarta-feira as áreas de instabilidade mais intensas se afastam em direção ao Sudeste do Brasil. No Paraná ainda chove entre o leste e o norte paranaense, mas com menos força em relação aos últimos dias”, informou o Simepar.

Como fica o tempo no Litoral?

A chuva vai tomar conta de Morretes, no litoral paranaense, também nesta terça-feira. Na cidade, a máxima fica em 24 graus. Ao contrário da capital, na quarta e quinta-feira a chuva segue atingindo a cidade.

+Viu essa? Justiça prorroga prazo pra volta dos radares nas BRs

E no interior?

A chuvarada que atinge regiões do Paraná também serão registradas em Londrina, norte do Paraná, nesta terça-feira. Na quarta-feira, o tempo segue chuvoso e com temperaturas entre os 17 e 20 graus.