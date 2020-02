O tempo em Curitiba deve continuar nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora, nesta terça-feira (4). De acordo com a previsão do Instituto Tecnológico Simepar, embora o sol apareça entre nuvens pela manhã, o dia tem tudo para ser parecido com a segunda-feira (3). Por outro lado, as temperaturas começam a se elevar na capital e em diversas regiões do Paraná. Apenas a região das praias é que deve se manter com temperaturas mais amenas, por causa da maior presença de umidade.

Em Curitiba, segundo o Simepar, os termômetros devem variar nesta terça entre 18° C e 25° C. Como prevê o instituto meteorológico, a chuva pode atingir a capital a partir do meio dia.

Litoral

Segundo o Simepar, na faixa litorânea do Paraná a nebulosidade segura um pouco o aumento das temperaturas. Assim como em Curitiba, estão previstas chuvas isoladas e dia fica cinza a maior parte do tempo. No entanto, o sol pode aparecer entre nuvens no período da manhã.

Ainda conforme prevê a meteorologia, Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná passam a apresentar uma baixa amplitude térmica nesta terça-feira. As temperaturas no Litoral devem variar entre 24° C e 27° C.

Interior

Nas demais regiões do Estado, os termômetros devem começar a subir rapidamente nesta terça. De acordo com o Simepar, em Foz do Iguaçu, no extremo Oeste, a Máxima pode atingir os 34° C. Em Maringá e Paranavaí, a temperatura Máxima deve chegar aos 29° C.