Chuva rápida alaga ruas de Curitiba; “muda prefeito, continua a mesma coisa”

O avanço de uma frente fria gerou áreas de instabilidade, que se intensificaram por várias regiões do Paraná nesta quarta-feira (02). Em Curitiba, o dia virou noite logo no começo da tarde. Um forte temporal passou pela capital e em poucos minutos a água se acumulou na região do Centro.

Em poucos minutos de chuva forte, a água subiu. A reportagem da Tribuna do Paraná flagrou a água acumular pelas ruas Cruz Machado, Ébano Pereira e Visconde de Nacar. Confira as fotos a seguir:

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Isso aqui é normal, mas não era para ser normal. Eu estou há 21 anos e continua a mesma coisa. Só que piorou mais. Aqui quando chove a tampa do bueiro sai do lugar. As lojas da Saldanha Marinho com a Visconde, tem todas proteção nas portas, com borracha para não entrar água, mas enche tudo”, desabafa a comerciante Neuza Maria Pereira Tome, de 60 anos.

Neuza tem um brechó na Visconde de Nacar e sabe que quando chove, o fato da água tomar conta da rua é rotina. “A água desce pela Visconde de Nacar, vira na Carlos de Carvalho, vai sair lá no Edifício Asa. Muda prefeito, sai prefeito, continua a mesma coisa”, conta.

Comerciante Neuza já se acostumou com os alagamentos na região. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Em 10 minutos, chuva acumulada de 28 mm

De acordo com o Simepar, a frente fria que avança pelo Sul do país provocou as pancadas de chuva na capital. A estação pluviométrica que mais registrou chuva foi a do Parque Barigui, com um total de 28 mm. Detalhe que em um período de 10 minutos (choveu um acumulado de aproximadamente 20 mm nessa mesma estação, entre as 14h e as 14h10). As rajadas de vento também foram intensas, atingindo 60km/h.

Foram registradas 17 ocorrências de quedas de galhos e árvores pela Central 156 nos seguintes bairros: Tatuquara, Xaxim, Rebouças, Portão, Centro, São Francisco, Parolin, Hugo Lange, Juvevê, Bigorrilho e Boa Vista.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, não houve registro de desabrigados e desalojados.

