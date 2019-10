A semana começa com tempo instável em todo o Paraná. As chuvas vindas das regiões Sudoeste e Oeste chegam a Curitiba no decorrer do dia de segunda-feira (21). O Simepar informa que a capital terá mínima de 13° C e a máxima não passa de 19° C neste dia.

Na terça (22), quarta-feira (23) e quinta-feira (24) as chuvas dão uma trégua, mas as temperaturas não sobem muito. Na terça os termômetros devem marcar 13° C de mínima e 23° C de máxima em Curitiba, segundo o Simepar. A previsão se repete na quarta. Já na quinta (24) a temperatura máxima chega a 26° C na capital.

O Simepar afirma que as condições de instabilidade se estendem pelo próximo fim de semana em todo o Paraná. Em Curitiba, de sexta (25) para sábado (26) as temperaturas caem um pouco com possibilidade de chuva irregular.

Instabilidade em todo o estado!

A tendência, segundo o Simepar, é que a semana comece com o acumulado de chuvas sendo mais expressivo na metade Sul do Paraná. No litoral, a previsão é que a umidade do mar mantenha o tempo nublado e encoberto com temperaturas baixas durante a semana, com melhora somente a partir de quinta-feira (24).