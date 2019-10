A chuva que atingiu o litoral do Paraná entre a noite de sexta-feira (18) e a madrugada deste sábado (19) fez com que os moradores ficassem alertas, mas não provocou grandes estragos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram três atendimentos, mas em todos acabaram sendo situações que se resolveram sem muitas intervenções. Em um ponto da BR-277, o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) registrou que a chuva atingiu 116 milímetros.

A Tribuna do Paraná apurou que as três situações atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Morretes aconteceram por causa do rio Marumbi, que transbordou. No primeiro dos casos, no bairro América de Cima, o que mais chamou atenção foi uma casa acabou alagada, mas, como não oferecia riscos, a moradora preferiu ficar na residência e esperar a água diminuir.

As outras duas situações foram parecidas e aconteceram em pontos diferentes. A primeira delas foi no bairro Ponte Alta, onde um rapaz ficou ilhado com bicicleta. Em outro bairro, o Sambaqui, um carro acabou ilhado na beira do rio, mas assim que baixou a água o motorista conseguiu sair sem nenhum problema, conforme informaram os bombeiros.

Em contato por telefone, alguns comerciantes de Morretes disseram à reportagem que praticamente nada aconteceu. “O que teve foi um pouco do rio que transbordou, mas sem grandes problemas, e algumas ruas em que o bueiro não deu conta de escoar rápido, mas também acabou resolvendo pouco tempo depois. Graças a Deus está tudo bem por aqui e já estamos até recebendo turistas”, comentou uma das moradoras, que trabalha num restaurante e preferiu não ter o nome identificado.

Conforme o Simepar, durante toda a sexta-feira, choveu 49 milímetros em Morretes. Já em Antonina, a chuva foi um pouco mais fraca, com registros de 11 milímetros. Alguns pontos da BR-277, como no quilômetro 48, por exemplo, a chuva foi bem mais intensa: nessa região, que já fica em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram registrados 116 milímetros de chuva que começou por volta das 19h e só parou depois das 21h.

Ainda de acordo com o Simepar, a chuva mais intensa mesmo acabou ficando nesta sexta-feira. Na manhã deste sábado já choveu, mas bem menos e a situação está tranquila por lá. “Se chover agora vai ser mais tranquilo. A tarde pode ter alguma situação, mas o mais severo ficou ontem mesmo”, explicou o meteorologista Fernando Mendes.