Chuva forte e ventos de 100 km/h! Curitiba tem alertas de perigo para tempestade

Depois da chuva intensa de segunda-feira (03) que causou prejuízo para moradores e comerciantes de Curitiba, uma nova tempestade está por vir ainda nesta terça-feira (04), no período da tarde. A previsão é diferente do estado do Rio Grande do Sul, onde o alerta é para onda de calor.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dois alertas para chuvas intensas estão vigentes na região de Curitiba, ambos com validade até quarta-feira (05).

Um dos alertas é de cor laranja, classificado como de “perigo” para chuvas intensas. Conforme o aviso, há riscos de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Também podem ocorrer cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta de cor amarela, de “perigo potencial” para chuvas intensas é válido para a região da capital e Litoral do Paraná. O comunicado aponta chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Calorão e chuva forte

O que os paranaenses têm notado nos últimos dias é o abafamento com altas temperaturas registradas, acima de 25°C no fim da manhã e parte da tarde. É aí que vem as chuvas mais fortes.

Na segunda-feira, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre 14h e 16h, o acumulado de chuva em Curitiba era de 23,4 milímetros (mm).

Chuvas mais intensas em fevereiro

De acordo com os meteorologistas do Simepar, curitibanos e paranaenses devem se preparar para um mês marcado por altas temperaturas e chuvas mais frequentes em todo o estado.

A primeira semana de fevereiro já indica um cenário acima da média histórica de precipitações em todas as regiões paranaenses. Mesmo o Sudoeste, que enfrentou chuvas isoladas em janeiro, deve experimentar um aumento significativo nos índices pluviométricos.