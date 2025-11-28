Chuva forte surpreende moradores de Curitiba e região nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma forte chuva surpreendeu moradores de Curitiba e da região metropolitana na noite desta sexta-feira (28/11). Além de ventos intensos, em alguns bairros, como no Pinheirinho, foi registrada queda de granizo.

A Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta para tempestades localizadas até às 22h30 na Grande Curitiba. O aviso reforça a necessidade de atenção redobrada dos moradores, especialmente em áreas mais vulneráveis.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou um alerta amarelo, indicando perigo potencial de chuvas para algumas cidades do Paraná, incluindo municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Este aviso tem validade até o sábado (29/11).

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão indica a possibilidade de pancadas isoladas nesta sexta.