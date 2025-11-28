Festa francesa invade a Alameda Prudente de Moraes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já pensou em dar um pulinho na França sem sair de Curitiba? No dia 6 de dezembro, a partir das 10 horas, a Alameda Prudente de Moraes vai se transformar em um pedacinho do país europeu com a “Prudente Cultural – Edição Rua da França“. O evento une dois projetos culturais e gastronômicos que já conquistaram os curitibanos: a Rua da França, cuja primeira edição aconteceu em 2009, e a Prudente Cultural, um dos eventos mais aguardados da cidade.

A festa tem motivos de sobra para acontecer. “Neste ano celebramos os 80 anos de presença da Aliança Francesa em Curitiba e os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França. Este bicentenário é marcado por uma temporada cultural França-Brasil que se estendeu ao longo de todo o ano, resultando em uma rica troca cultural entre as duas nações que impactou diferentes áreas como a música, arte, arquitetura, entre outros. São duas culturas distintas que se enriquecem mutuamente. Queremos celebrar essa conexão com uma edição especial da Prudente Cultural”, comenta Benjamin Teulières, diretor da Aliança Francesa Curitiba.

A programação musical promete agitar o evento do começo ao fim. No Palco Rua Sonora, o grupo Zamba Ben apresenta uma sonoridade que navega pela diversidade da música brasileira, e diferentes DJs comandam sets ao longo da tarde.

Para quem curte performances artísticas, o Can Can Burlesque Show traz uma apresentação especial das artistas burlescas Juana Profunda, Ruby Hoo e Anita Malcher. O show é inspirado no french cancan e no famoso cabaré francês Moulin Rouge, com muito humor, dança e toques de brasilidade que prometem encantar o público.

E para quem quer levar uma lembrança permanente desse dia especial, a Gold Coast Tatoo estará oferecendo “flash tattoos” com desenhos temáticos franceses.

Diversão para toda a família

A criançada também tem espaço garantido na festa. A programação inclui atividades recreativas em parceria com o SESC-PR, jogos criativos e educativos do artista Marcelo Weber e uma Mostra de Teatro Lambe-Lambe que vai encantar os pequenos.

Além disso, haverá um Atelier de Cadernos Artesanais e a participação interativa dos personagens Asterix e Obelix, que certamente farão a alegria da garotada.

Aprendizado e gastronomia francesa

Para quem quer mergulhar na cultura francesa, a Aliança Francesa preparou oficinas especiais, como a de Pães de Chocolate e conversas sobre os segredos do Louvre e o Natal na França.

E falando em gastronomia (afinal, estamos falando da França!), em parceria com o SENAC-PR, haverá atividades imperdíveis como “Macaron: Elegância Francesa em duas conchas”, “Steak Tartare: A Sofisticação do Cru”, “Conforto à Francesa: A clássica Sopa de Cebola gratinada” e “Flan Patissier: A Doçura Tradicional das Confeitarias Francesas”. As inscrições para essas delícias estarão disponíveis no Sympla da Aliança Francesa.

Arte também tem espaço garantido

No Café Louis Philippe, a Aliança Francesa realizará a abertura da exposição do artista Santos intitulada “Flores Precisam de água”, com curadoria de Joanes Baraúna. A inauguração contará com a presença do artista às 11h em uma apresentação especial.

Programação completa

Palco Aliança Francesa

10h – Abertura do evento

11h – Destemido Jazz Trio

13h – KONA Dj’s

15h – Tukumã

16h30 – Aymeric

19h – Wugala Flama

20h15 – Moulin Drag

20h30 – Tulipa Ruiz

Palco Rua Sonora

11h30 – ZambaBen

14h – Red Bull DJ’s Set

Atividades Lúdicas

10h às 17h – Ações recreativas do Sesc – PR

10h às 17h – Jogos recreativos e educativos franceses

12h30 às 14h30 – Mostra de Teatro Lambe-Lambe

11h às 22h – Flash Tatoos no Gold Coast

Ações Formativas Aliança Francesa (Local: Aliança Francesa)

10h – Atelier Pains au Chocolat (Oficina de pães de chocolate)

11h – Le Louvre et ses secrets (O Louvre e seus segredos)

11h – Abertura da exposição “Flores precisam de água”

14h – Noël en France (Natal na França)

Cozinha Pedagógica da Aliança Francesa em parceria com o Senac – PR (Local: Aliança Francesa)

13h – Macaron: Elegância Francesa em duas conchas

14h30 – Steak Tartare: A Sofisticação do Cru

15h30 – Conforto à Francesa: A clássica Sopa de Cebola gratinada

17h – Flan Patissier: A Doçura Tradicional das Confeitarias Francesas

Atividades ao ar livre

11h – Atelier de Cadernos Artesanais

A “Prudente Cultural – Ediçao Rua da França” é uma realização do Ministério da Cultura, com apresentação do Ministério da Cultura e Aliança Francesa Curitiba, com patrocínio da Sanepar e Thales, apoio cultural da Fecomércio PR, Sesc-PR e Senac-PR; e apoio da Embaixada da França no Brasil, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Instituto Municipal Curitiba Turismo, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e Governo do Estado do Paraná. A produção é da Alerta Produções Artísticas e ACRC – Ações artísticas e culturais.

Serviço:

“Rua da França – Edição Prudente Cultural”

Data: 6 de dezembro

Horário: das 10h às 22h

Local: Al. Prudente de Moraes (entre as ruas Alameda Princesa Isabel e Saldanha Marinho)