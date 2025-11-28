Festa francesa invade a Alameda Prudente de Moraes em Curitiba

Já pensou em dar um pulinho na França sem sair de Curitiba? No dia 6 de dezembro, a partir das 10 horas, a Alameda Prudente de Moraes vai se transformar em um pedacinho do país europeu com a “Prudente Cultural – Edição Rua da França“. O evento une dois projetos culturais e gastronômicos que já conquistaram os curitibanos: a Rua da França, cuja primeira edição aconteceu em 2009, e a Prudente Cultural, um dos eventos mais aguardados da cidade.
A festa tem motivos de sobra para acontecer. “Neste ano celebramos os 80 anos de presença da Aliança Francesa em Curitiba e os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França. Este bicentenário é marcado por uma temporada cultural França-Brasil que se estendeu ao longo de todo o ano, resultando em uma rica troca cultural entre as duas nações que impactou diferentes áreas como a música, arte, arquitetura, entre outros. São duas culturas distintas que se enriquecem mutuamente. Queremos celebrar essa conexão com uma edição especial da Prudente Cultural”, comenta Benjamin Teulières, diretor da Aliança Francesa Curitiba.
A programação musical promete agitar o evento do começo ao fim. No Palco Rua Sonora, o grupo Zamba Ben apresenta uma sonoridade que navega pela diversidade da música brasileira, e diferentes DJs comandam sets ao longo da tarde.
Para quem curte performances artísticas, o Can Can Burlesque Show traz uma apresentação especial das artistas burlescas Juana Profunda, Ruby Hoo e Anita Malcher. O show é inspirado no french cancan e no famoso cabaré francês Moulin Rouge, com muito humor, dança e toques de brasilidade que prometem encantar o público.
E para quem quer levar uma lembrança permanente desse dia especial, a Gold Coast Tatoo estará oferecendo “flash tattoos” com desenhos temáticos franceses.
Diversão para toda a família
A criançada também tem espaço garantido na festa. A programação inclui atividades recreativas em parceria com o SESC-PR, jogos criativos e educativos do artista Marcelo Weber e uma Mostra de Teatro Lambe-Lambe que vai encantar os pequenos.
Além disso, haverá um Atelier de Cadernos Artesanais e a participação interativa dos personagens Asterix e Obelix, que certamente farão a alegria da garotada.
Aprendizado e gastronomia francesa
Para quem quer mergulhar na cultura francesa, a Aliança Francesa preparou oficinas especiais, como a de Pães de Chocolate e conversas sobre os segredos do Louvre e o Natal na França.
E falando em gastronomia (afinal, estamos falando da França!), em parceria com o SENAC-PR, haverá atividades imperdíveis como “Macaron: Elegância Francesa em duas conchas”, “Steak Tartare: A Sofisticação do Cru”, “Conforto à Francesa: A clássica Sopa de Cebola gratinada” e “Flan Patissier: A Doçura Tradicional das Confeitarias Francesas”. As inscrições para essas delícias estarão disponíveis no Sympla da Aliança Francesa.
Arte também tem espaço garantido
No Café Louis Philippe, a Aliança Francesa realizará a abertura da exposição do artista Santos intitulada “Flores Precisam de água”, com curadoria de Joanes Baraúna. A inauguração contará com a presença do artista às 11h em uma apresentação especial.
Programação completa
Palco Aliança Francesa
10h – Abertura do evento
11h – Destemido Jazz Trio
13h – KONA Dj’s
15h – Tukumã
16h30 – Aymeric
19h – Wugala Flama
20h15 – Moulin Drag
20h30 – Tulipa Ruiz
Palco Rua Sonora
11h30 – ZambaBen
14h – Red Bull DJ’s Set
Atividades Lúdicas
10h às 17h – Ações recreativas do Sesc – PR
10h às 17h – Jogos recreativos e educativos franceses
12h30 às 14h30 – Mostra de Teatro Lambe-Lambe
11h às 22h – Flash Tatoos no Gold Coast
Ações Formativas Aliança Francesa (Local: Aliança Francesa)
10h – Atelier Pains au Chocolat (Oficina de pães de chocolate)
11h – Le Louvre et ses secrets (O Louvre e seus segredos)
11h – Abertura da exposição “Flores precisam de água”
14h – Noël en France (Natal na França)
Cozinha Pedagógica da Aliança Francesa em parceria com o Senac – PR (Local: Aliança Francesa)
13h – Macaron: Elegância Francesa em duas conchas
14h30 – Steak Tartare: A Sofisticação do Cru
15h30 – Conforto à Francesa: A clássica Sopa de Cebola gratinada
17h – Flan Patissier: A Doçura Tradicional das Confeitarias Francesas
Atividades ao ar livre
11h – Atelier de Cadernos Artesanais
A “Prudente Cultural – Ediçao Rua da França” é uma realização do Ministério da Cultura, com apresentação do Ministério da Cultura e Aliança Francesa Curitiba, com patrocínio da Sanepar e Thales, apoio cultural da Fecomércio PR, Sesc-PR e Senac-PR; e apoio da Embaixada da França no Brasil, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Instituto Municipal Curitiba Turismo, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e Governo do Estado do Paraná. A produção é da Alerta Produções Artísticas e ACRC – Ações artísticas e culturais.
Serviço:
“Rua da França – Edição Prudente Cultural”
Data: 6 de dezembro
Horário: das 10h às 22h
Local: Al. Prudente de Moraes (entre as ruas Alameda Princesa Isabel e Saldanha Marinho)