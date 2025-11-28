Natal de Curitiba 2025 estreia Catedral de Luz e Passeio Público neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 traz duas grandes estreias neste fim de semana. No sábado (29/11), a Catedral de Luz inicia suas apresentações na Praça Tiradentes. No domingo (30/11), o Passeio Público abre as portas para o Natal Condor, com atrações para toda a família.

A Catedral de Luz, com ingressos gratuitos já esgotados, transforma o interior da igreja em uma tela de projeção de efeitos especiais, combinando música e iluminação. As sessões acontecem às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30.

Já o Natal Condor no Passeio Público estreia no domingo às 19h15 com o espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões’. O parque oferecerá ainda carrossel veneziano, trenzinho e a Casa do Papai Noel. Os brinquedos funcionarão diariamente, com apresentações de terça a domingo.

A programação do fim de semana inclui ainda o Cortejo de Natal na Rua XV no sábado, oficinas de bolachas no Bosque Alemão, shows nos Mercados Municipais e a Corrida Noite Feliz no domingo. O restaurante Família Madalosso também inicia seu espetáculo natalino no domingo às 19h30.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e oferece programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em vários pontos da cidade.