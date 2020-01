A instabilidade atmosférica deve seguir presente em Curitiba nesta quinta-feira (23). Segundo o Instituto Simepar, o céu fica encoberto na capital e há condição para chuvas ao longo de todo o dia. As temperaturas também não devem subir muito em relação às registradas na quarta-feira (22). A previsão de um céu carregado vale também para o Litoral do Paraná. Nas praias do estado, até a divisa com Santa Catarina, existe a possibilidade de agitação do mar por causa do risco de um ciclone subtropical em alto mar, na região sudoeste do Brasil, emitido pela Marinha. A movimentação dos ventos pode empurrar a umidade do Norte para o Sul do Brasil. O alerta é válido até o sábado (25).

Segundo o Simepar, nesta quinta-feira, os termômetros variam em Curitiba entre 16° C e 20° C, com uma elevação mais lenta entre a manhã e a tarde. Isso ocorre justamente por causa da nebulosidade e das chuvas que devem ocorrer na capital e Região Metropolitana.

“Para a condição de uma temperatura sem grande elevação, também contamos com a entrada de um ar mais ameno, vindo do oceano. A movimentação dos ventos, que inclusive aponta o alerta de ciclone, provoca uma incursão de umidade que favorece essa condição”, explica o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Litoral

Além do alerta de ciclone para o alto mar na região sudoeste do Brasil – que deixa os marinheiros de sobreaviso –, a previsão do tempo para o Litoral é de chuvas irregulares nas praias durante todo o dia. De acordo com o Simepar, as temperaturas também não sobem muito e terão pouca amplitude térmica. Em Guaratuba, os termômetros devem variar entre 22° C e 24° C. Já em Paranaguá, a amplitude térmica deve variar um pouco mais, com Máxima de 25° C e Mínima de 21° C.

E no interior, como fica?

Nas demais regiões do estado, também haverá instabilidade. Segundo o Simepar, há mais risco de chuva na parte Sul do Paraná, onde as temperaturas pouco variam em relação aos últimos dias. Em Laranjeiras do Sul, por exemplo, a Máxima prevista é a mesma da quarta-feira, ou seja, 24° C.