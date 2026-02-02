Chuva e ventos de 70km/h causam 21 quedas de árvores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os temporais registrados no fim da tarde e na noite deste domingo (1º/2) provocaram a queda de 21 árvores em Curitiba. Segundo a Prefeitura, o maior acumulado de chuva na capital foi registrado na região do entorno do Córrego do Bigorrilho, onde o volume chegou a 32,6 milímetros.

Além da chuva intensa, os ventos fortes também atingiram diferentes bairros da cidade. No Boqueirão, às 20h40, foi registrada uma rajada de 72 km/h. Outras rajadas expressivas ocorreram no Portão, com 71,2 km/h às 19h, e no Boa Vista, onde o vento chegou a 68,4 km/h por volta das 23h.

As rajadas causaram falta de energia elétrica em diversos pontos da capital. Entre os principais atendimentos da Defesa Civil, houve registro de risco de desabamento no bairro Guaíra, um caso de erosão no Sítio Cercado e um incêndio na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Também foram entregues sete lonas a moradores dos bairros CIC, Guaíra, Novo Mundo e Lindóia. Apesar dos transtornos, não houve registro de desabrigados nem de feridos em decorrência da tempestade, de acordo com a Prefeitura.

Todos os municípios do Paraná permanecem sob alerta para chuvas nesta segunda-feira (2/2). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até terça-feira (3/2).

Mais chuva?

As instabilidades no Paraná seguem sendo favorecidas pela atuação de um sistema de baixa pressão associado à formação de um ciclone. Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a partir da tarde, novas áreas de instabilidade devem se formar em diferentes regiões do Estado, aumentando o risco de tempestades localizadas.

Há possibilidade de chuvas intensas em curto período, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A tendência é que o tempo instável persista até quarta-feira (4/2). Mesmo com a chuva frequente, as temperaturas não devem cair de forma significativa. Em Curitiba, as máximas devem permanecer entre 24 ºC e 26 ºC.

