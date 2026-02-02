Duas cidades do Paraná passam a oferecer Implanon gratuito pelo SUS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Colombo e Araucária passaram a ofertar o implante contraceptivo subdérmico de etonogestrel, conhecido como Implanon, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) em seus respectivos municípios. Além dessas cidades, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou, em novembro de 2025, que outros 38 municípios do Paraná passariam a receber as unidades do método contraceptivo.

Com a distribuição gratuita pelo SUS, a economia para as usuárias pode chegar a quase R$ 4 mil. Na rede privada, o custo do implante varia, em média, entre R$ 900 e R$ 1.300 apenas pelo bastão. No entanto, o valor total, incluindo consulta médica e procedimento de inserção, pode atingir entre R$ 2.000 e R$ 4.000.

De acordo com as normas do Ministério da Saúde, o uso do método é autorizado tanto para adolescentes de 14 a 17 anos quanto para mulheres de 18 a 49 anos atendidas pelo SUS. O Implanon é considerado um método contraceptivo de longa duração, com eficácia de até três anos, além de permitir o retorno rápido da fertilidade após a retirada.

Como conseguir

O implante é ofertado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada município. Em Colombo, as interessadas devem procurar a UBS mais próxima para receber orientações, verificar a disponibilidade e iniciar o processo de avaliação para a inserção do método.

Em Araucária, há um cadastro em andamento para mulheres interessadas. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que as usuárias procurem o posto de saúde mais próximo para avaliação clínica, orientações, aconselhamento em planejamento reprodutivo e, quando indicado, encaminhamento para o procedimento.

O método também já está disponível em outras cidades do Paraná, como Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa e Cascavel. Entre julho e novembro de 2025, foram realizados 762 procedimentos no Estado.

Os municípios que mais se destacaram na oferta foram Curitiba, com 256 inserções, seguido por Almirante Tamandaré (219), Piraquara (94), São Mateus do Sul (91) e Pitanga (22). A previsão da Sesa é que, no próximo semestre, o método esteja disponível em todas as 22 Regionais de Saúde.