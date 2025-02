Chuva e frente fria vão aliviar o calorão em Curitiba? Confira a previsão

Curitiba teve na terça-feira (11), o dia mais quente de 2025. Com 31,4ºC durante a tarde, os curitibanos sofreram com o calor. E para os próximos dias, mesmo com a vinda de uma frente fria, a temperatura deve permanecer alta e com chuva durante algum momento.

Segundo o Simepar, a formação de uma frente fria na altura do Uruguai e Rio Grande do Sul, pode levar a um cenário favorável de chuvas isoladas em todas as regiões do Paraná. Mas as máximas seguem muito elevadas, com marcas acima dos 35°C no extremo oeste e no litoral. Em Curitiba, a máxima desta quarta-feira (12) pode bater 29°C.

Para o decorrer da semana, nada deve se alterar. Calor durante o dia e chance de chuva mais intensa, inclusive com granizo em algumas cidades. Vale ficar atento com a sensação térmica, especialmente no Litoral. Antonina chegou a registrar 46,6°C, Guaratuba 37,5°C, Paranaguá 40,7°C e Guaraqueçaba 52,2°C na terça.

Cuidados nos dias mais quentes

Vale algumas dicas para não passar mal com o calorão:

Beber água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede

Usar roupas leves, largas e de cores claras

Usar chapéus, bonés, óculos escuros e protetor solar

Evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes

Ficar em locais frescos e ventilados

Repousar frequentemente em locais com sombra

Evitar sair durante os horários mais quentes do dia

Banhos

Tomar banhos frios com frequência e antes de dormir

Tomar banho com água ligeiramente morna no período de maior calor

Alimentação

Manter uma alimentação saudável, com alimentos leves e frescos, como frutas, verduras e legumes

Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível