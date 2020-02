Apesar de esta sexta-feira (07) ter começado com tempo fechado e garoa em Curitiba, a promessa é que o sol, que apareceu um pouco mais na quinta-feira (6), volte a marcar presença na capital. Segundo o Instituto Simepar, o tempo no Paraná, aos poucos, começa a dar sinais de mudança e o céu deve deixar para trás a cor cinzenta até o fim de semana. A previsão é parecida para o Litoral do Paraná, mas a nebulosidade nas praias ainda será mais intensa do que na capital. As temperaturas também devem estar um pouco mais amenas do que nos últimos dias, nas duas regiões. Vale ressaltar que a chuva não está totalmente descartada, ou seja, a previsão ainda é de precipitações isoladas no período da tarde.

Em Curitiba, o Simepar aponta uma variação nos termômetros entre 18° C a 26° C nesta sexta. A probabilidade de chuva pela manhã é quase nula. Segundo o instituto meteorológico, o fim de semana deve ser apresentar da mesma forma, quando o tempo, gradativamente, começa a melhorar ainda mais na capital. “Não será um fim de semana seco, mas a nebulosidade diminui bastante”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Litoral

Conforme a previsão, as condições atmosféricas nas praias ainda devem apresentar instabilidade nesta sexta-feira. De acordo com o Simepar, os ventos úmidos que vêm oceano para o continente continuam a atuar e ajudam na formação de nuvens, o que pode ocasionar chuvas intermitentes. A partir do fim de semana, há possibilidade de mudança nesta condição, com o sol aparecendo um pouco mais, mesmo que entre nuvens.

Por causa da nebulosidade, nesta sexta, as temperaturas tendem a seguir amenas nas praias paranaenses. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura Máxima prevista na sexta é de 27° C, com Mínima de 24°C. Na quinta-feira, em Guaratuba, a Máxima chegou a 29° C.