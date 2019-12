Após dias seguidos de tempo instável e chuvarada, Curitiba deve ter uma quarta-feira (18) sem chuva, pelo menos é o que aponta a previsão do tempo do Instituto Tecnológico Simepar. A quarta-feira em Curitiba deve ter céu nublado e temperaturas entre os 14 e 18 graus.

Segundo o Simepar, nesta quarta-feira as áreas de instabilidade se afastam para a região sudeste do país. Ainda há previsão de chuva em pontos da região leste, mas de menor intensidade que a registrada nos últimos dias.

Para esta quinta-feira (19), o tempo segue sem chuva em Curitiba e com máxima um pouco mais alta: 22 graus. Na sexta-feira (20) a chuva volta a Curitiba, que fica com temperaturas entre os 16 e 26 graus na véspera do final de semana.

Como fica o tempo no Litoral Paranaense?

Ao contrário de Curitiba, a chuva deve marcar presença no litoral do Paraná ao longo desta quarta-feira. Em Antonina, por exemplo, o céu fica parcialmente nublado e com pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre os 20 e 24 graus.

E no interior?

A chuva também vai ser constante em Maringá, noroeste paranaense, nesta quarta-feira (18). A previsão aponta precipitações ao longo do dia e temperaturas entre os 19 e 24 graus na cidade.