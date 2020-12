Em fevereiro de 2020 vários assuntos chamaram a atenção de curitibanos. Um mês antes de a pandemia de covid-19 começar, as loterias continuavam bombando, mas outros temas curiosos despertaram o interesse da população. Um cheque de R$ 50 milhões, professora que apanhou de um aluno após uma chamada de atenção e até mesmo testemunhas presas após mentirem em uma ação. Confira os destaques nas notícias de fevereiro de 2020 na Tribuna!

Retrospectiva fevereiro de 2020

Já imaginou um cidadão querendo sacar um cheque de R$ 50 milhões, isso mesmo MILHÕES em um banco de Curitiba? Pois é, isso realmente aconteceu e bombou em fevereiro de 2020. Um homem de 57 anos foi preso em um banco no Centro de Curitiba ao tentar sacar um cheque de R$ 50 milhões. Ao se deparar com o valor milionário, a gerente da agência do Santander acionou a Polícia Civil, que foi ao banco e prendeu o homem em flagrante por estelionato. O homem alegou que atuava com importações. Dá pra acreditar??

É o fim da picada! Em fevereiro de 2020 uma professora de Santa Catarina ficou ferida após ter sido agredida dentro da escola por um aluno de 15 anos. Marcia Friggi, de Indaial (SC), relata ter recebido uma sequência de socos depois de ter expulsado o estudante de sala por mau comportamento. O caso aconteceu no CEJA (Centro de Edução de Jovens e Adultos) da cidade. Tudo isso ocorreu um mês antes de as aulas serem suspensas por causa da pandemia de coronavírus.

Que migué danado foi esse registrado em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba? Duas testemunhas de uma ação trabalhista foram presas em flagrante por mentirem diante de um juiz durante audiência na Justiça do Trabalho. A decisão do juiz Marlos Augusto Melek foi considerada surpreendente. Ele aguardou a chegada da Polícia Federal para conduzir os presos e seguir com a audiência, e aplicou na hora uma multa à preposta (representante da empresa) no valor de R$ 5 mil em favor do autor da reclamatória em questão.