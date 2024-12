Chefão do tráfico que aterrorizava Antonina é preso em operação

Na última quinta-feira, as ruas de Antonina, no Litoral do Paraná, foram palco da Operação PITA, que resultou na prisão de um suspeito de 25 anos, conhecido como “Gordo”, apontado como o chefão do tráfico local.

Fruto de uma investigação minuciosa da delegacia de Antonina, a ação policial cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra o suspeito. A polícia revelou que o jovem não só comandava o tráfico na região, mas também aterrorizava a comunidade com armas e métodos violentos de cobrança.

O impacto das atividades criminosas era sentido diariamente pelos habitantes, que não hesitaram em colaborar com as autoridades. A polícia reforça a importância dessa parceria e incentiva a população a continuar fazendo denúncias anônimas pelo 181.