Cerveja do Paraná, feita com amora, tangerina e morango, é eleita a melhor do Brasil

A receita leva amora, morango, tangerina e limão, e recebe chips de amburana, uma árvore nativa do Nordeste, durante o processo de maturação, e um toque guardado a sete chaves. Produzida artesanalmente no Paraná, a Frutopia foi eleita a melhor cerveja do Brasil em 2025.

O reconhecimento veio durante a 5ª Copa Cerveja Brasil, promovida pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).

A Frutopia nasceu da parceria entre a Yellow Bird Brewery, de Pinhais, e a Hespanha Brewery, de Paranaguá. A criação colocou o Paraná no centro do mapa cervejeiro nacional. O rótulo superou 823 concorrentes, avaliados por cerca de 100 jurados de todo o país.

“É mais do que uma conquista, é a confirmação de que estamos no caminho certo”, afirma Hudson Silva, proprietário da Yellow Bird. Segundo o empresário, a procura pela bebida cresceu rapidamente. “Depois da divulgação do prêmio, o que tínhamos em estoque foi vendido em dois dias”, disse.

Referência em cerveja artesanal

O Paraná reforça sua posição entre os principais polos da melhor cerveja do Brasil. De acordo com o Anuário da Cerveja 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o estado soma 175 cervejarias registradas e produz 7,8 milhões de litros por ano.

Entre 2020 e 2024, o setor recebeu R$ 5 bilhões em investimentos, impulsionado pelo programa Paraná Competitivo, do governo estadual. Esses recursos fortaleceram o ambiente de negócios e ampliaram a capacidade produtiva do estado.

Além disso, a Maltaria Campos Gerais, inaugurada em 2024, elevou o patamar da produção. A unidade produz 280 mil toneladas de malte por ano e reduziu a dependência de importações. Assim, o Paraná consolidou-se como maior produtor de malte e cevada do país, insumos essenciais para a melhor cerveja do Brasil.

Turismo e cultura impulsionam o setor cervejeiro

O turismo cervejeiro cresce no mesmo ritmo de a melhor cerveja do Brasil. Em 2024, o governo do Paraná lançou a Rota Cervejeira de Curitiba, reunindo mais de 20 bares e cervejarias em 17 bairros da capital. Na Região Metropolitana da capital, a Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais reúne sete empreendimentos e se tornou uma das principais atrações turísticas locais.

Já na região dos Campos Gerais paranaense, a Heineken inaugurou um passeio que apresenta todas as etapas da produção da bebida. Com isso, o estado ampliou o alcance do turismo industrial e da economia criativa.

O visitante que quiser provar a melhor cerveja do Brasil, da Frutopia, pode encontrá-la na fábrica da Yellow Bird, em Pinhais. O rótulo foi destaque no Beer Pork, nos dias 8 e 9 de novembro, e no Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, em Curitiba, neste fim de semana (dias 15 e 16 de novembro).