Central de teleconsulta de Curitiba é ampliado para pessoas de 18 a 50 anos

Com o sucesso de adesão dos curitibanos aos novos serviços de tele e videoconsulta da Central Saúde Já Curitiba, lançados pelo prefeito Rafael Greca no dia 17 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai ampliar a faixa etária de atendimento. A partir da próxima quinta-feira (04), o serviço estará disponível para pessoas de 18 a 50 anos de idade que estejam com queixas leves de saúde.

Inicialmente, o serviço havia sido lançado para o público de 18 a 25 anos. Depois foi ampliado para pessoas de 26 a 40 anos. E, agora, foi estendido também para aqueles de 41 a 50 anos.

“Nossa intenção é facilitar a vida do curitibano, que pode contar com mais esse ponto de atenção à saúde ao alcance da mão”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Segundo ela, aos poucos toda população da cidade poderá usar os serviços de tele e videoconsulta para queixas leves.

A Central Saúde Já Curitiba atende pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive feriados; e aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

Para ter acesso ao atendimento virtual para queixas leves da Central Saúde Já Curitiba, o usuário precisa ser residente no município, ter de 18 a 50 anos, possuir cadastro definitivo e o Aplicativo Saúde Já Curitiba, validado com senha.

Como funciona o serviço – passo a passo

Ao ligar para a Central Saúde Já Curitiba , pelo telefone 3350-9000, o paciente deverá escolher para qual serviço está em busca de atendimento: suspeita de covid (tecle 1); outros sintomas/queixas agudas (2); agendamento de vacina (3); ou outras informações e orientações (4).

, pelo telefone 3350-9000, o paciente deverá escolher para qual serviço está em busca de atendimento: suspeita de covid (tecle 1); outros sintomas/queixas agudas (2); agendamento de vacina (3); ou outras informações e orientações (4). Ao escolher queixas agudas , a ligação será transferida para que um profissional de saúde faça a classificação de risco do caso, priorizando o atendimento de acordo com a gravidade do quadro.

, a ligação será transferida para que um profissional de saúde faça a classificação de risco do caso, priorizando o atendimento de acordo com a gravidade do quadro. Se necessário, o paciente será encaminhado para videoconsulta com médico da SMS , via aplicativo Saúde Já Curitiba. Com o app atualizado, com senha e cadastro definitivo, o usuário deverá clicar na aba “Central Saúde Já” e depois em “Realizar atendimento”, quando será iniciada a consulta por vídeo.

, via aplicativo Saúde Já Curitiba. Com o app atualizado, com senha e cadastro definitivo, o usuário deverá clicar na aba “Central Saúde Já” e depois em “Realizar atendimento”, quando será iniciada a consulta por vídeo. O médico poderá prescrever medicamentos e a receita médica será enviada ao usuário pelo aplicativo.

e a receita médica será enviada ao usuário pelo aplicativo. A retirada do medicamento poderá ser realizada diretamente na unidade de saúde , sem a necessidade de imprimir a receita. Caso a unidade de saúde esteja fechada, o usuário pode retirar a prescrição em uma UPA. Se a pessoa quiser adquirir o medicamento em uma farmácia privada, também é possível apresentar a receita com QR Code pelo APP.

, sem a necessidade de imprimir a receita. Caso a unidade de saúde esteja fechada, o usuário pode retirar a prescrição em uma UPA. Se a pessoa quiser adquirir o medicamento em uma farmácia privada, também é possível apresentar a receita com QR Code pelo APP. Se for necessário a emissão de atestado médico ou declaração , o documento também será enviado pelo aplicativo.

, o documento também será enviado pelo aplicativo. Em situações que a equipe de saúde considerar necessário o atendimento presencial, o paciente será encaminhado para uma Unidade de Saúde ou UPA, conforme a gravidade do caso.

Classificação de risco

O enfermeiro é o responsável pela classificação de risco, seguindo o que é preconizado pelo Protocolo de Manchester, da mesma forma que acontece nas UPAs. O protocolo classifica por cores o grau de risco dos pacientes e o tempo para o atendimento: vermelho para emergência; laranja, muito urgente; amarelo, urgente; verde, pouco urgente; e azul, não urgente.

As queixas leves são classificadas nas cores verde, azul e amarela, perfil que deve ser atendido pela Central. Já as situações classificadas como laranja e vermelha são casos para atendimento presencial.

“Ao identificar uma ligação de caso urgente, orientamos o paciente a buscar o melhor local de atendimento para o caso. Se necessário, a própria Central transfere a chamada para o Samu ou solicita que a pessoa procure uma UPA”, explica o coordenador médico da Central, Romulo Pereira.

Balanço

Nos quinze dias de ampliação de serviços da Central Saúde Já Curitiba (17/4 a 1/5), foram feitos 10.561 atendimentos, uma média de 704 por dia.

Das ligações recebidas, 2.476 foram classificadas como verde ou azul e 405 como amarelo.

Foram realizadas 3.389 classificações de risco, 2.881 atendimentos médicos, 1.688 atendimentos por suspeita de covid, 832 agendamentos de vacina covid para bebês e 1.771 pedidos de informações e orientações.

