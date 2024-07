Uma ação da Polícia Militar do Paraná acabou com uma estufa clandestina de produção de maconha, em uma chácara em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A operação aconteceu após um trabalho das equipes de inteligência da Polícia Militar. Um homem foi detido no na chácara.

Dentro da estrutura adaptada para o cultivo foram descobertos 519 pés de maconha em diferentes estágios de amadurecimento, além de 160g de capulho (droga ainda sem ser prensada), indicativo da atividade ilegal no local.

Além dos pés de maconha, os policiais apreenderam um celular e dois cadernos contendo anotações detalhadas sobre devedores, despesas relacionadas à operação do cultivo e registros precisos das datas e quantidades das plantas produzidas.

Dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), indicam ainda crescimento no volume de apreensões de cocaína (60%) e crack (89%) no primeiro semestre de 2024.

A ação policial ocorreu na tarde deste sábado (20) e foi promovida pelo Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de natureza especial (BPRONE), através das equipes RONE do 3º Pelotão.

