Filhos e familiares de pessoas já falecidas não poderão ir aos cemitérios de Curitiba no próximo domingo (10), Dia das Mães. De acordo com a prefeitura, os locais que tradicionalmente recebem famílias para homenagens nesta data, não terão visitação devido à pandemia do novo coronavírus. Os portões do cemitérios da capital estão fechados desde o dia 23 de março, com funcionamento exclusivo para os sepultamentos.

“Estamos vivendo um momento difícil, mas precisamos nos adaptar e não promover aglomerações”, diz a diretora de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente, Clarissa Grassi, ao pedir a compreensão das famílias.

Ainda conforme a diretora, a pandemia alterou a maneira de homenagear as mães e entes queridos dos curitibanos. “Este ano, as homenagens devem ser feitas em pensamento e à distância para que no ano que vem seja possível retomar a rotina”, completa Clarissa.

Segundo a prefeitura, o Serviço Funerário Municipal segue com atendimento ininterrupto, com ações de proteção aos funcionários e aos usuários, contando com o uso de equipamentos de proteção, álcool em gel e a manutenção do distanciamento social.

